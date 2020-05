Adományokkal segíthetik a szeretetkonyhát

Több mint száz gyergyószentmiklósi jut meleg ételhez a szeretetkonyhán. Archív • Fotó: Baricz-Tamás Imola

Adománygyűjtést kezdeményezett az egyik gyergyószentmiklósi helyi televízió, arra kérik az embereket, hogy segítsék a szociális étkeztetést ellátó szeretetkonyhát.

A járványmegelőzési intézkedések miatt a Korona vendégházban, a Szent Márton Alapítvány által működtetett konyha étkezdéjében nem lehet elfogyasztani az ebédet, hanem el kell vinniük innen, és otthon ehetik meg a rászorulók. Ez még nem jelentene különösebb gondot, de az már igen, hogy az alapítvány épületében is tilos a rendezvények megtartása is, így azok

a bevételek is elmaradnak, amelyeket egyébként az étkeztetésre szoktak visszafordítani

– nyilatkozta Székely Levente, a Szent Márton Alapítvány alelnöke.

A konyhára minden élelmiszer és alapanyag jól jön, a tévések elsősorban tartós élelmiszerek felajánlására kérik a gyergyószentmiklósiakat. A kezdeményezéshez az Inter Gyergyó teremfocicsapat is csatlakozott. Amint a csapatkapitány, Portik Csaba érdeklődésünkre elmondta, tőlük nem idegen a hasonló jótékonysági akciók felkarolása, korábban számos mérkőzésükön szerveztek már adománygyűjtéseket betegek gyógykezelésére, nélkülözők étkeztetésére is. Most azt vállalták, hogy a segítenek az adományok begyűjtésében. Az adakozók a 0756-406405-ös telefonszámon jelezhetik, hogy segítenének, a teremlabdarúgók pedig házhoz mennek, és átveszik a hozzájárulást, vállalva ennek a szeretetkonyhára juttatását. Ezzel biztosítják azt, hogy a jótékonykodni akarók ne kelljen ezért elhagyják otthonaikat.

A szeretetkonyha ezekben az időkben hetente háromszor készít ebédet – hétfőn, szerdán és pénteken –, ilyenkor két napra elegendő ételt kapnak a rászorulók. Sokaknak közülük ez az egyedüli lehetősége arra, hogy meleg táplálékhoz jusson.

Vannak magánszemélyek és vállalkozások, akik a szükséges alapanyagokkal, pénzadományokkal a szükséglet jelentős részét biztosítják. Idéntől az önkormányzat is hozzájárul a fenntartáshoz, és a városháza támogatásával részesülnek a szeretetkonyhán készülő ebédből azok a 65 év felettiek, akik egyedül élnek – mondta el Gereőffy Imola, a városháza Szociális igazgatósága vezetője. Ezt ők a Caritas és a Vöröskereszt helyi önkénteseinek segítségével viszik házhoz.