Adománnyá alakítható-e a kórházi hálapénz?

A hálapénz jelenségének visszaszorítása érdekében országos szinten elsőként indított példaértékű kezdeményezést a zilahi megyei sürgősségi kórház. A Sorina Pintea egészségügyi miniszter jelenlétében útjára indított kezdeményezés ötletgazdája a kórházat támogató egyesület koordinátora, Adina Sabadâş. A zilahi kórház reumatológiai osztályán már el is helyeztek egy perselyt, rövidesen pedig a többi osztályra kihelyeznek dobozokat, ahová

az elégedett páciensek hálájuk jeléül pénzbeli adományokat tehetnek ahelyett, hogy hálapénzt kínálnának fel az orvosoknak, asszisztenseknek, egészségügyi dolgozóknak.

Adina Sabadâş a projektindító eseményen elmondta, az ötlet úgy született, hogy az évek során rengeteg visszajelzést kapott a betegektől, akik kötelezőnek érezték az egészségügyi személyzetnek nyújtott „kis figyelmességek” felajánlását.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a hálát nem borítékba kell tenni. Ha betegként elégedett valaki azzal, ahogyan ellátták vagy ahogyan viszonyultak hozzá a kórházban, és szeretné megköszönni, megteheti ezt szóban, írásban vagy adomány formájában

– magyarázta a koordinátor. Hozzátette, az urnákban összegyűlt pénz a kórházat támogató egyesület számlájára kerül, és a betegek kezelésére, a szolgáltatások fejlesztésére fordítják. A kezdeményezést Sorina Pintea egészségügyi miniszter is üdvözölte, aki úgy nyilatkozott, az ország más kórházaiban is be kellene vezetni.

Az évtizedek óta működő, már szinte természetessé vált hálapénz-felajánlás az egészségügyi személyzet számára törvénytelen a legfelsőbb bíróság 2015/19-es számú döntése alapján. Ennek ellenére

országszerte elterjedt a csúszópénz intézménye, mivel a páciensek úgy érzik, hogy csakis így reménykedhetnek megfelelő ellátásban.

A hálapénz rendszere azonban március óta még inkább elfogadhatatlanná vált, miután a 2022-re tervezett béremeléseket már idén bevezették az egészségügyben: az orvosok és asszisztensek alapfizetése a januárihoz képest 70-től 173 százalékig terjedő mértékben növekedett. Ezt emelte ki érdeklődésünkre a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház ápolási igazgatója, Vízi Mária-Melinda is, mint fogalmazott, abban az esetben,

ha egy orvost a munkájáért becsületesen megfizetnek, semmi szükség nincs a hálapénzre.

„Azt gondolom, hogy az utolsó számottevő béremelés óta minden orvos jól keres, aki pedig még most is elégedetlen, az nem is tudom, hogy mit vár el az egészségügyi rendszertől. A hálapénz elfogadására tehát semmi szükség nincsen, az ellátás pedig egyébként sem ettől függ. A beteg az beteg, az ápoló pedig ápoló akkor is, ha kap pénzt, és akkor is, ha nem, az egészségügyi személyzetnek mindenkihez egyformán kell viszonyulnia. Csíkszeredában legalábbis ez így működik, az itteni orvosok és asszisztensek nem teszik a hálapénztől függővé a betegellátást” – húzta alá.

Az ápolási igazgató a zilahi kórházban bevezetett újítás kapcsán elmondta, jó ötletnek tartja az urnákat, és a csíkszeredai kórház is nyitott az elképzelés iránt, ám ehhez elsősorban össze kell hívni az orvosi tanácsot, az ülésen pedig ki kell kérni az osztályvezető orvosok véleményét, hiszen az ő beleegyezésük nélkül nem lehet elindítani egy hasonló projektet.

Az egészségügyben olyan mértékben megemelkedtek a fizetések, hogy teljesen feleslegessé vált a hálapénz – mondta el megkeresésünkre András Nagy Róbert, a sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórház igazgatója. Rámutatott, időre van még szüksége a társadalomnak, hogy ezt a rossz szokást kinője. A sepsiszentgyörgyi kórházban különben a béremelés előtt sem támogatták a hálapénz intézményét, amint az igazgató mondta, száz százalékos fizetésért száz százalékos munkát várnak el.

Amikor az egészségügyi alkalmazott aláírja a szerződést, tudomásul veszi, mennyi a fizetése. Ha száz lej, ha tízezer lej, azért maximálisan kell teljesítenie. Ha kevésnek tartja a bért, akkor más intézményt kell keresnie, az állami kórházakban törvény szabályozza a fizetéseket

– részletezte az igazgató. Kitért arra is, az orvosokkal folytatott beszélgetésekből kiderül, többségük megalázónak tartja, amikor a beteg vagy a hozzátartozó a „zsebe után nyúlkál”. „Remélem, eljutunk arra a szintre, hogy az orvos belső tartásból visszautasítja a hálapénzt, a betegek és a hozzátartozók is megértik, hogy az ellátás minőségén nem változtat, ha pénzt adnak az orvosnak. A sepsiszentgyörgyi kórházban ha el is fogadják a csúszópénzt, az nem változtat a szolgáltatás, az ellátás minőségén, hogy az orvos, az asszisztens kapott vagy sem a betegtől többletjuttatást. Rendkívül szubjektív a vélekedés, hogy »az orvos másként nézett rám, amikor megkapta a pénzt«” – mondta András Nagy Róbert. A sepsiszentgyörgyi kórházigazgató

az adományos megoldást nem tartja kivitelezhetőnek, hiszen ellenőrizhetetlen, követhetetlen a bevétel, amivel nehéz lenne elszámolni.

A zilahi kórházban megvalósított kezdeményezés esetleges bevezetéséről további székelyföldi kórházakban is érdeklődtünk, ám több intézmény vezetője elzárkózott a bővebb válasz elől. Ovidiu Girbovan, a Maros megyei kórház ideiglenesen kinevezett menedzsere szűkszavúan csak annyit mondott, őket nem érinti a kezdeményezés, nem kíván nyilatkozni róla.

Lukács Antal, a székelyudvarhelyi kórház menedzsere szerint elhamarkodott lenne az ügyben végleges választ adni, hiszen már eleve kényes kérdésről van szó, ezért alapos utánajárásnak, egyeztetésnek kellene megelőznie egy adománygyűjtő persely kihelyezését a helyi kórházban.

A gyergyószentmiklósi városi kórház igazgatója, Ferenczy István nem tartja megvalósíthatónak az urnás adománygyűjtést, ezért határozottan kijelentette, hogy a gyergyói kórházban nem fogják bevezetni. Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy ha valaki támogatni szeretné a kórházat, azt jelenleg is megteheti az erre vonatkozó, hivatalos formanyomtatványuk kitöltésével.