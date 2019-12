Abszurd elszigetelés: látják a buszt, de nem ülhetnek fel rá

Hét olyan félreeső települése van Maros megyének, ahová nem jár autóbusz, mivel a tömegközlekedést működtető vállalatoknak nem térül meg a befektetés. Noha a Maros megyei tanács ezekre az útszakaszokra is kiírta a versenytárgyalást, egy cégnek sem áll szándékában rendszeres járatokat indítani azokon.

Nyárádmagyarós. Hiányzik a közvetlen buszjárat • Fotó: Haáz Vince

Kacsó Antal polgármester a Székelyhon érdeklődésére elmondta, ez nagy gondot jelent a falubelieknek, hiszen sokan a szovátai piacra járnak terményeikkel, vagy a középiskolások is ott tanulnak, illetve sokan ott dolgoznak.

A Marosvásárhelytől 30 kilométerre található Nyárádmagyaróst még az előző rendszer megpróbálta „kiiktatni” a forgalomból, elhatárolni Székelyföldtől, ugyanis 1972 óta nincs közvetlen buszjárata a falunak – magyarázta az elöljáró. Aztán Lokodi Edit Emőke volt Maros megyei tanácselnöknek sikerült lobbiznia és szerződést kötnie az útszakasz felújítása érdekében. Néhány éve be is fejezték a korszerűsítési munkálatokat, most

az egyik legjobb út halad át Sóvárad és Magyarós között

– ahogy Kacsó Antal mondja –, de vagy nincs elég busz, vagy nincs elég sofőr”, mert továbbra is hiányoznak a rendszeres járatok. Érdekesség, hogy

a Marosvásárhelyről induló és Székelyföldre tartó buszjárat áthalad ugyan a falun, de nem állhat ott meg, mert nincs rá engedélye.

Segítőkész falustársak

Hasonló nehézséggel küzdenek a jobbágytelkiek is. A Székelyhodoshoz tartozó, Marosvásárhelytől 35 kilométerre fekvő településre csak saját járművel lehet eljutni. Ila Ildikó saját gépkocsijával ingázik Jobbágytelkéről Marosvásárhelyre, de sokaknak nincs autójuk, és nekik folytonos gondot jelent a busz hiánya. Ahogy lapunknak elmondta, szerencsére kölcsönösen segítik egymást a falubeliek.

Létezik egy Facebook-csoport, ahova beírják, hogy ki mikor indul otthonról, mikor tér haza, de

ha valakit látnak a hodosi útkereszteződésnél gyalogolni, ahonnan még három kilométerre található a falu, azt is felveszik, beviszik a településre.

„Segítőkészek a falubeliek, ez a kölcsönösség kialakult, és szépen működik is” – hangsúlyozta Ila Ildikó.