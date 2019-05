A zöldövezetek szépítésére ösztönöz a sepsiszentgyörgyi önkormányzat

Képünk illusztráció • Fotó: Vargyasi Levente

A vetélkedőre magánszemélyek, tulajdonosi társulások nevezhetnek június 7-ig, a lépcsőházhoz tartozó zöldövezet fotójával.

A győztesek ingyen növényeket, köztéri bútorokat kapnak majd, hogy tovább szépíthessék környezetüket, ugyanakkor ingyen belépőket az önkormányzat fennhatósága alá tartozó sport-, szabadidős-, és kulturális intézményekbe.

Önrész kifizetése mellett eddig is lehetett igényelni kedvezményesen kiültethető virágokat, cserjéket, csemetéket, valamint padokat, kerítéseket, eddig erre 80 igénylés futott be.

Idén az első év, hogy erdélyi települések is csatlakozhatnak az 1994-ben indított Virágos Magyarország mozgalomhoz, Sepsiszentgyörgy erre is benevezett, várják, hogy milyen feladatokat, feltételeket kell teljesítsenek. „Arra kérjük a lakókat, a vállalkozókat, tegyék minél virágosabbá a környezetüket, nemcsak a címért, hanem azért is mert ezzel elsősorban magunknak teszünk jót” – fogalmazta meg Barta Mónika. Kérdésünkre Antal Árpád polgármester kifejtette, gond van a mértékegységgel, azzal, ahogy egy település zöldövezetét felmérik.

„Csak a közterületen levő zöldövezet számít, az emberek udvara nem. Ha egy városban több a tömbház, több a körülötte levő zöldövezet, viszont ha több magánház van, kevesebb a közterület. Ez így téves megközelítés, hiszen a magánkertben levő fa által kibocsátott oxigén is bekerül a város levegőjébe” – részletezte a polgármester. Meglátása szerint a külterületeket is figyelembe kellene venni, hiszen például Sepsiszentgyörgy körül rengeteg az erdő, ami javítja a levegő minőségét. Hamarosan az önkormányzat a levegő összetételét, minőségét kijelző mérőket szereltet fel a városban. Sepsiszentgyörgy zöld övezeteinek nyilvántartása tavaly készült el, a város 279,6 hektáros közterületéből 80,1 hektár zöldövezet, ezen összesen 20 006 darab fa található.