A zene után jövőre a játék kap nagyobb hangsúlyt Székelyudvarhelyen

Mint mondta, jövőre több intézmény és kórus is jeles évfordulót fog ünnepelni, ehhez a tematikához pedig azok is csatlakozhatnak. Zörgő Noémi arról is beszélt, hogy a jövő évi tematika apropóján első lépésként civil szervezeteket hívtak meg a városházára, hogy közösen ötleteljenek a programokról. Mindemellett egy logópályázatot is hirdettek a tematikával kapcsolatban, amelyről bővebb információk a városháza honlapján találhatók.