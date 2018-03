A zene kerül a színházi fesztivál középpontjába

• Fotó: Barabás Zsolt

Véglegesítették a május 4. és 16. között szervezendő 4. Reflex Nemzetközi Színházi Fesztivál előadásainak programját, a sepsiszentgyörgyi, háromévente megrendezett szemle kísérőrendezvényeiről még zajlanak az egyeztetések – jelentették be szerdai sajtótájékoztatójukon a szervezők. Bocsárdi László, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház igazgatója kifejtette, nehéz egy rendezvény negyedik kiadását létrehozni, hiszen a négyes számnak van egy tragikus vonása, a teljesség, a betetőzés, a bezárás köthető hozzá.

Két lehetőség adódik, az egyik, hogy mechanikusan folytatjuk, és a fesztivál kiürül, a tartalom elfárad, vagy hogy újjászületik, új dimenziót adunk neki, és másik minőségi szint jön létre. Folytatni nehezebb, mint elkezdeni

– fogalmazott a fesztivál kezdeményezője. Emlékeztetett, indulásakor a szemle hiánypótló volt a magyar nyelvű nemzetközi színházi fesztiválok palettáján, a kolozsvári Interferenciák fesztivállal egy időben indították, azóta rengeteg hasonló rendezvény jelent meg, most már versenyeznie kell. Arra törekedtek, hogy úgy válogassák ki az előadásokat, hogy a produkciók reflektáljanak a kor feszültségeire, történéseire.

Bocsárdi hozzátette,

a fesztivál lehetőséget biztosít arra, hogy a székelyföldi közönség kapcsolatba kerüljön az európai színházi élet eredményeivel, ablakot tár az európai művészetek felé.

Magas színvonalú tradicionális szemléletű előadások, és a klasszikus dramaturgián túllépő útkereső produkciók kerülnek egymás mellé. Mivel a zene ősi művészeti elem, e köré szervezték az előadásokat, ezért is kezdik a szemlét a spanyol Juan Manuel Fernández Montoya „Farruquito” Improvisao című flamenco-előadásával. A lengyel Song of the Goat Theatre új formákkal, alkotói technikákkal és előadás-nyelvezetekkel kísérletezik. A budapesti Hodworks a minőségi mozgásnyelvvel azonosítható, a brit és német Gob Squad köztes játékterében a színház összeér a képzőművészettel, a médiával és a hétköznapi valósággal. A berlini She She Pop performansz csoport rendező nélkül, az alkotók által közösen létrehozott koncepciók alapján működik. A szlovén Jernej Lorenci A halott hazatér úrnőjéhez előadását egy azonos kezdetű népdal ihlette, Bürger balladájának adaptációja. A budapesti Örkény István Színház József és testvérei című előadása Thomas Mann mitikus regényét dolgozza fel. Az Orlai Produkciós Iroda, FÜGE, Maszk Egyesület és a Katona József Színház koprodukciója a színház minden lehetséges eszközét felhasználja. A Piatra Neamț-i Radu Afrim rendezés a ma emberének határállapotait és őrületét idézi meg. A Kolozsvári Állami Magyar Színház a Rosmersholm című produkciót hozza a fesztiválra. A Tamási Áron Színház az Alice című előadását, a helyi román társulat a Romániai napló, Sepsiszentgyörgy produkciót, míg az Mstudio a Lift – boys will be boys kortárs táncszínházi előadást mutatja be.

HIRDETÉS

A sajtótájékoztatón részt vettek a támogató sepsiszentgyörgyi és Kovászna megyei önkormányzatok vezetői is. Antal Árpád polgármester elmondta, a fesztivált 900 ezer lejjel támogatja a város, a megye, és a Laborfalvi Róza Alapítványon keresztül a magyar kormány. Tamás Sándor, a háromszéki önkormányzat elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy Romániában a lakossági arányokhoz mérten Sepsiszentgyörgyön támogatják a legnagyobb mértékben a kultúrát.