A zene jegyében telik a 2022-es év Székelyudvarhelyen

és mivel tapasztalatai szerint a székelyudvarhelyiek körében nagy az érdeklődés az előadásaik iránt, mindenképpen szükség van ilyen típusú kulturális eseményekre is a zene köré rendeződő év során. A filharmónia tervei között szerepel többek között a hasonló zenei tevékenységet folytató előadók vendégül látása, és több koncert szervezése kül- és beltéren egyaránt.

Mivel Székelyudvarhelyen igencsak színes a kínálkozó zenei paletta, és szinte nincs kulturális program, amely zene nélkül zajlana, 2022 a zene éve lesz a városban – avatott be Kerekes Csilla, aki a polgármesteri hivatal képviseletében vett részt a hétfő esti kerekasztal-beszélgetésen.

Az Alla Breve és a Balázs Ferenc vegyeskarok is több, különálló koncerttel készülnek a 2022-es évre – mondta el Kovács László karnagy. Mindezek mellett, mivel a népzene is nagy érdeklődésnek örvend a városban, a már hagyománnyá vált táncháztalálkozó szombati gálaestjén is a zenéé lesz a főszerep. Orendi István, a Székelyudvarhelyi Néptáncműhely vezetője elmondta, terveik szerint

a zene évében a gálaműsoron koncert lesz majd, a megszokott néptáncelőadás helyett.

Sófalvi Emese, a Legato Egyesület elnöke is részt vett a beharangozó kerekasztal-beszélgetésen, mint elmondta, egyesületüknél minden év a zene éve, mégis nagy örömmel vette a felkérést, hogy részt vegyenek a tematikus év programjának felépítésében. Az egyesület néhány éve koncertsorozatokat szervez a hangszerek és az orgonamuzsika népszerűsítéséért, ugyanakkor különböző foglalkozások és táborok révén igyekeznek már a korai években becsempészni a gyerekek életébe a zene szeretetét. A zene évében ezek a tevékenységek szerepelnek a terveik között most is, illetve különböző korcsoportoknak

tematikus sétákat szerveznének, amelyek során megismerhetnék az emberek Székelyudvarhelyt zenetörténeti szempontból is.

Mindezek mellett gitárfesztiválnak is otthont ad majd a város augusztus 9–14. között, amelyen ugyancsak változatos zenével, különböző előadók szórakoztatják majd a székelyudvarhelyieket – tudtuk meg Beke István Ferenc szervezőtől.