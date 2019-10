A zene és a közös játék falak helyett szeretethidakat emel

Bármennyire is különbözők vagyunk, szerethetjük egymást – imaháznyi fogyatékkal élő gyermek és fiatal érezte meg ezt az évszakhoz kötődő gyermekkoncerten és interaktív zenés foglalkozáson pénteken a székelyudvarhelyi baptista imaházban.

• Fotó: Veres Nándor

Lisztes Piroska zenetanár rendszeresen vezet hangszeres foglalkozást gyerekeknek, és hetente egy alkalommal zenés fejlesztőfoglalkozást tart fogyatékkal élőknek is. A tavaszi közös koncert és integrált zenei foglalkozás után, most őszi alkalomra hívták meg a szülőket, segítőket és az érintett gyerekeket. A csoportos, ötállomásos foglalkozássort pedig a gyülekezet tini csoportjának tagjai vezették.

Láthattuk, egyre több sérültséggel élő csoport is szerepet vállal a közös örömszerzésben: tavasszal a Caritas zeneterápiás foglalkoztatójába járó gyermekek léptek fel. Pénteken, mellettük a Pro Down Alapítvány xilofon-csoportjának produkcióját is megtapsolhatták a résztvevők.

Sokan emlékeztek a tavasszal együtt tanult himnuszukra, a Jézus szeret minden kicsi gyermeket című dalocskára, amely mellé a délután folyamán újat is tanultak, ezúttal az örömnappal és a szeretettel kapcsolatosat.