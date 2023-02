A volt közpénzügyi vezérigazgatónak kedvez a jogerős ítélet

Ezt követően 2020-ban kezdték újra első fokon a per tárgyalását a Hargita Megyei Törvényszéken, amely 2022 májusában mindkét vádpontban ártatlannak mondta ki a vádlottat. A bíróság ugyanakkor megalapozatlannak minősítette és elutasította a Brassói Regionális Közpénzügyi Igazgatóság 431 830 lej értékű kárpótlási követelését is, amely miatt

A DNA ezúttal is fellebbezést nyújtott be, amelynek tárgyalását nemrég fejezte be a Marosvásárhelyi Ítélőtábla, nem szokványos módon négyszer is elhalasztva az ítélethirdetést. Végül megszületett a döntés, részben megváltoztatva az első fokú ítéletet: