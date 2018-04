A Virtuózok elődöntőjében fog énekelni a csíkszeredai Fazakas Tamás

Kisgyerek korától szeret énekelni, és nem is tudna mást elképzelni a maga számára a csíkszeredai Fazakas Tamás, aki bejutott a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató elődöntőjébe. A csíkszeredai Nagy István művészeti középiskola ének szakos diákja elvarázsolta a zsűrit, fenomenális és fantasztikus jelzőkkel is illették a produkcióját.

Fazakas Tamás éneklés közben. Mozart áriával készül az elődöntőre • Fotó: Kaszner Nikoletta⁄MTVA

Azt hallotta, sokan jelentkeznek oda, de sokan be is jutnak, ha megfelelően felkészül, akkor reméli, lesz esélye. „Utána, ha minden jól megy, akkor

A családjában is sokan foglalkoztak, foglalkoznak zenével, nagytatája, Fazakas István népdalénekes neve ismert a csíkszeredaiak előtt, és mint mondta, édesanyja családjában is vannak zenészek, így volt honnan örökölje tehetségét.

Tanulás és gyakorlás

És hogy mi kell ahhoz, hogy ezek az álmok valóra váljanak? Tamás szerint sok-sok gyakorlás, az énektechnikáját még sok mindenben hiányosnak látja.

Tanuláson és gyakorláson múlik az egész. Meg az ambíción

− vélte. Van előtte példa, hogy itthonról is el lehet jutni a leghíresebb színpadokra, Molnár Levente operaénekes sikere inspirálja Tamást. Őt ismeri személyesen is, mesterkurzusra is járt hozzá. A nagy példaképe Dmitrij Hvorosztovszkij orosz operaénekes, és felnéz a tanárjára, Bene Zoltánra is. A versenyre is Bene Zoltánnal készült fel.

Az elődöntőre egy Mozart áriát vettek elő, a Figaro házasságából. Ezzel a darabbal egy nemzetközi versenyen már nyert első díjat Tamás, úgyhogy kellően magabiztosan énekli.

„Ezt vettük elő megint a tarisznyából, azóta érett a hangom és fejlődött a technikám is és ismét dolgoztunk egy kicsit vele, hogy minél jobb legyen. Ez egy biztos darab a számomra” − mondta.

A műsorban ezúttal a kicsik és a nagyok kategóriája következnek, ezt követően láthatjuk majd az elődöntőket. A Virtuózok komolyzenei tehetségkutató péntekenként látható a Duna televízióban, 20.30-tól.