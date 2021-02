A virágról nem, de a nőnapi buliról le kell mondani

Járványügyi szempontból nem tekinthető veszélyesnek virág ajándékozása. Inkább a csoportos gyülekezésektől kell tartani. Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

Nem tiltják meg a tanintézményekben a nőnapi virágajándékozást, akárcsak a román kultúrkörben hagyományos márciuskával való köszöntést sem, még csak ajánlást sem tesznek ennek mellőzésére – jelentette ki Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter. Egy televíziós interjúban pedig hangsúlyozta,

ha ezt betiltanák, akkor a tanulók felmérő tesztjeinek átadását is be lehetne tiltani, hiszen azok is személyes tárgyak.

Viszont felhívják a figyelmet a járványügyi szabályozások – különösen a megfelelő távolságtartás – betartatására a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében.

Nem ördögtől való

Járványtani szempontból nem valószínű, hogy nagy jelentősége van a márciuskaosztásnak, ha nem jár testi érintkezéssel.

A nálunk annyira bevett szokást, a kézfogást kell inkább kerülni az iskolában

– fogalmazta meg Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője. „Ezt az aranyszabályt most is be kell tartani, akárcsak a spanyolnátha idején, és ha nem jár testi érintkezéssel a márciuskaosztás, illetve a virágajándékozás, akkor nem tartom ördögtől valónak, hisz

minden hagyományunkat nem lehet feladni”

– fejtette ki a Hargita megyei tisztifőorvos. Hozzátette azonban, hogy megvárja még az egészségügyi miniszter nyilatkozatát ebben a témában, mert az lesz a mérvadó.

Inkább az eszem-iszom miatt terjedhet

Mint Tar Gyöngyi hangsúlyozta, a Székelyhon olvasói körében, magyar kultúrkörben nem annyira elterjedt a márciuskaosztogatás szokása, csak a román kultúrából átvett szokásként létezik, ezért nem is valószínű, hogy tartani kell ennek a hagyománynak a veszélyeitől. Inkább arra hívná fel az olvasók figyelmét, hogy

a szoros érintkezések, találkozások, csoportos gyülekezések, az ilyen alkalmakkal szervezett bulik a veszélyesebbek, amikor leveszik az emberek a maszkot, együtt esznek, isznak,

tehát olyan érintkezésforma jön létre, amely alkalmával a vírus könnyen átjuthat egyik szervezetből a másikba.

HIRDETÉS

„Sajnos növekszik a vírus terjedése, látjuk, hogy az iskolások és tanárok körében is növekedik az esetszám, ez egyértelműen összefügg az iskolakezdéssel. Ha azt akarjuk, hogy az iskolák nyitva maradhassanak és tovább haladjunk a normalitás felé, akkor minél többen oltassák be magukat a tanárok és tanügyi dolgozók közül, akik jogosultak rá, és minél szorosabban felügyeljék a járványügyi előírások betartását az iskolákban” – hívta fel a figyelmet Tar Gyöngyi.

Hargita megyében is több osztályt kellett már bezárni, mert egymás után jelennek meg az esetek, és néha halmozottan is. Mint elmondta, gyorsabb a vírusterjedés üteme, mint amennyire sikerült letornázni, Hargita megye ugyanis nagyon jó pozícióból indult, gyakorlatilag

átlagosan tíz alatt volt megyeszinten a fertőzések száma, mielőtt megkezdődött az iskola, illetve a félév első napjaiban, amikor még csak az otthonról hozott fertőzések voltak az iskolákban. Most már 20–30, sőt e fölötti esetszám is volt egy-egy napon, azaz megháromszorozódott az esetszám két héttel az iskolakezdés után,

ami egybeesik a koronavírus terjedési idejével. „Sajnos az a baj, hogy hamarosan begyűrűzik az idős korosztályba is a vírus, ahonnan az áldozatok kikerülnek, mert a gyerek kapcsolatba lép velük még mielőtt megjelennek az első tünetei” – hívta fel az olvasók figyelmét a közegészségügyi igazgatóság vezetője.