A villanypásztor sem állította meg a medvét

A három bárányból egyet elragadott a nagyvad • Fotó: Erdély Bálint Előd

A hasonló esetek miatt egyébként lassan már állatot sem mernek nevelni. A jószágok mellett ugyanis saját testi épségüket is féltik. Kelemen Irén azt is hozzátette, hogy

Van baj elég, hiszen a koronavírus felbukkanása után megjelent az afrikai sertéspestis is a közelben és most már a medvék is rendszeresen járnak be a településekre. Egyelőre úgy érzem, hogy minél nagyobb a veszély, nekünk annál erősebbnek kell lenni

– fejtette ki a Székelyhonnak Tiboldi Elek ideiglenesen kinevezett községvezető. Közölte, idén eddig tizenegy olyan esetet regisztráltak, amikor medve tett kárt a gazdaságoknál – juhokat, tyúkokat pusztított –, de még legalább ennyi kárt nem is jelentettek. „Noha tudunk a többi esetről is, az emberek már nem jelentik be, ha kisebb kár érte őket, hiszen fölöslegesnek tartják” – mondta. Hozzátette, abban reménykedik, hogy a vadászok mielőbb kilövési engedélyt kapnak a problémás vadak ártalmatlanítására.

Fazakas Attila, a székelykeresztúri Hubertus Vadász- és Sporthorgász Társulat igazgatója rámutatott, tisztában vannak vele, hogy sok problémát okoznak a medvék Etéden, valószínű, hogy több nagyvad is garázdálkodik. Eddig arra vártak, hogy a kormány döntsön sürgősségi kilövési kvóták meghatározásáról, amit e hónap közepére ígértek, ám ez máig nem történt meg. Fazakas arra kérte a megbízott községvezetőt, hogy mindenképp összesítse az eddigi káreseteket, hogy legalább egy nagyvadra kérhessenek kilövési engedélyt.