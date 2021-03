A világ másik részén zajlott kereskedelmi civakodás Székelyföldön is érezteti hatását

Szépek és megbízhatóak, mégis a szokásosnál nehézkesebb ezeket a telefonokat a megszokott alkalmazásokkal használni • Fotó: 123RF

„Érdemes megvenni nyolcszáz lejért egy Huawei P40-es telefont?” – tette fel a kérdést egy ismerősöm a napokban. Mivel a nagyon minőségi telefonhoz képest igencsak alacsony árat említett, fel is tevődött azonnal a kérdőjel. Nagyon gyorsan kiderült: noha a készülék tudása, dizájnja és minősége kétségkívül kiváló, nagy hiányosság a Google-alkalmazások korlátozottsága. Körülményes lenne tehát a vadonatúj telefonnal ímélezni, videókat nézni, böngészni, illetve majd frissíteni az alkalmazásokat.

HIRDETÉS

Ami két évvel ezelőtt oly távolinak és számunkra lényegtelennek tűnhetett, az mára hozzánk is elért: ma már érdemes kétszer is meggondolni, hogy az ár-érték viszonyban rendkívül kedvező kínai Huawei okostelefont vásárolunk-e vagy más márka után nézzünk, hiszen a boltokban már egy ideje kapható új generációs eszközökön nem – vagy csak nagyon korlátozottan – tudnánk az amerikai Google szolgáltatásait használni (például Gmail, Google Earth...). Egészen pontosan az Android 10. alapján készült kínai EMUI operációs rendszert használhatnánk, ami a frissítéseknél okozhat majd gondot.

Megcsappant a kereslet

Mintegy felére csökkent a kereslet a Huawei okostelefonok iránt az elmúlt másfél-két évben a székelyföldi vásárlok körében – számolt be tapasztalatairól érdeklődésünkre Balázs Norbert, a székelyudvarhelyi NotebookGSM munkatársa. Mint fogalmazott, az új szabályozás miatt igyekszenek az ilyen készülékek forgalmazásából kimaradni, de amennyiben van készleten az újabb modellekből, akkor természetesen közlik a potenciális vásárlókkal, hogy ezeken a telefonokon már nem találhatók meg a Google-szolgáltatások, ennek következtében pedig sokan teszik le inkább más modell mellett a voksukat.

Elmondjuk, hogy vannak alternatív megoldások, de alapból nem lesz YouTube rajta, sem Google Earth. De az is rendkívül sokat nyom a latba, hogy a számos banki alkalmazás, mint például a BT24 sem található meg ezeken a telefonokon

– magyarázta Balázs Norbert. Hozzátette, sok olyan esettel is találkoznak, amikor valaki azért visz be hozzájuk az új generációs Huawei telefonját, hogy tegyenek fel rá bizonyos Google-alkalmazásokat. Ezeket noha többnyire sikerül, csak néhány hétig életképesek, hiszen a rendszerfrissítések alkalmával úgymond tiltólistára kerülnek. Csíkszeredai telefonos üzleteknél érdeklődve ugyanerről számoltak be az eladók, hogy nagyon megcsappant a kereslet a Huawei okos készülékei iránt az elmúlt időben, emellett pedig nem ritka, hogy valaki telefonos szakszervizben kér segítséget, hogy Google-alkalmazásokat telepítsenek a nemrég kiadott Huawei telefonjára.

A döntés hátteréről

A 2019-ben született döntés hátterében Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok korábbi elnökének hadjárata állt, ugyanis az államfő nem csinált titkot abból, hogy ellenségnek tekinti az elektronikai eszközöket gyártó kínai céget. Trump szerint a Huawei okostelefonjai kémkedésre alkalmasak, nemzetbiztonsági kockázatot jelentve az Egyesült Államokra nézve, így elnöki rendelettel kerültek amerikai tiltólistára a Huawei készülékei. Ezt követően függesztette fel üzleti kapcsolatát a Huawei-jel a Google internetes gigavállalat, amely nyilván óriási érvágás volt az akkoriban a világ második legnagyobb mobilgyártójának számító cégnek.

A szakítás a gyakorlatban az jelentette, hogy

a Huawei által használt Android operációs rendszer elveszítette a jogosultságát a Google-szolgáltatásokra, a Trump-i döntés után gyártott készülékeken elérhetetlenné vált a Google keresőmotor, a Gmail, a Google Térkép, a Play áruház és a Youtube, hogy csak a népszerűbb alkalmazásokat említsük a több száz mellett.

A szankció előtt kiadott telefonok viszont továbbra is használhatják ezeket az applikációkat, és azok frissítéseit. A kínai gyártót nem érte felkészületlenül a döntés, saját fejlesztésű operációs rendszerét, az Android alapokra legyártott EMUI-t használta az újonnan kiadott telefonjain, amely alternatívákat kínál a Google-szolgáltatásokra, azok hiánya viszont mindenképpen hátrány a konkurens gyártókkal szemben.

Tudni kell, hogy az Android telefonokra gyártott operációs rendszere noha bárki számára elérhető, azaz egy ingyenes szoftverről beszélhetünk, ez a mai telefonokon megszokott Androidhoz képest csak egy kezdetleges, úgymond fapados változat. Tehát a szóban forgó operációs rendszer a több száz letölthető vagy alapból jelen lévő Google-applikáció és szolgáltatások meglétével teljes. Nem mellékes ugyanakkor, hogy számos népszerű alkalmazás – mint például Facebook, Instagram, TikTok, Netflix, stb – továbbra is fut az új kiadású Huawei telefonokon.

Érdekes jelenség ugyanakkor, hogy a Huawei helyét egyre inkább átveszik a Xiaomi kínai technikai vállalat okostelefonjai. A helyzet iróniája, hogy szintén egy kínai gyártóról beszélünk, viszont a Huawei-jel ellentétben ezeken a készülékeken Android rendszer fut és megtalálhatók a Google-szolgáltatások is. Mivel ár-érték viszonyban ezek esetében is rendkívül kedvező modellekről van szó, nagy is irántuk a kereslet Székelyföldön – számolt be érdeklődésünkre egy csíkszeredai telefonüzletben dolgozó eladó.