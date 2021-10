A veszélyeztetett kategóriákba tartozók három oltást kapnak egymást követően

A két oltásdózis nem biztosít megfelelő védelmet, ezért már első körben három vakcinaadagot kapnak majd az immunhiányos megbetegedésekben szenvedők, illetve az immunrendszer működését gátló kezelés alatt álló páciensek. Az érintettek szakorvosi javaslatra a második oltás után 28 nappal egy harmadik oltásdózist is kapnak.

Az immunhiányos megbetegedésekben szenvedők, illetve az immungátló kezelés alatt állók már első körben három oltásdózist kaphatnak • Fotó: Komka Péter/MTI

A háromadagos oltási séma bevezetését Valeriu Gheorghiță orvos-ezredes, az oltáskampányt koordináló bizottság (CNCAV) elnöke jelentette be a bizottság legutóbbi sajtótájékoztatóján. Elmondta: az Európai Gyógyszerügynökség kedden engedélyezte az immunhiányos megbetegedésekben szenvedők, illetve az immunrendszer működését gátló kezelés alatt álló páciensek esetében a harmadik oltásdózis beadását, és ennek megfelelően vezetik ezt be Romániában is.

Az érintetteknek a második oltás után 28 nappal adják majd be a harmadik vakcinaadagot a Pfizer vagy a Moderna oltóanyagából, azaz valamelyik mRNS-vakcinából.

A CNCAV képviselői megbeszéléseket folytattak az egészségügyi minisztérium szakbizottságaival a harmadik oltásra jogosultak körének a meghatározásáról, és azóta ki is dolgozták az erre vonatkozó dokumentumot.

Az immunszupresszív, tehát az immunrendszer működését gátló gyógyszeres kezelés alatt álló, szervátültetésen – beleértve az őssejt-transzplantációt is – átesett páciensek kapnak már első körben három oltásadagot, továbbá immunszupresszív kezelés (pl. kemoterápia, sugárkezelés) alatt álló daganatos betegek, illetve előrehaladott stádiumban lévő rákos betegek, függetlenül attól, hogy kezelés alatt állnak vagy sem.

Az immunválaszt csökkentő gyógyszeres kezelés alatt állók, például HIV-fertőzött betegek is megkaphatják a harmadik oltásadagot 28 nappal a második után, illetve a veleszületett immunhiányos betegségekben szenvedők is

– nyilatkozta Valeriu Gheorghiță. Az érintettek szakorvosi, kezelőorvosi javaslatra kapják majd meg a harmadik oltást.

Az orvos-ezredes szerint az említett pácienskategóriák esetében azért van szükség a harmadik oltásdózisra, mert a megfigyelések szerint náluk csak 40-50 százalékos antitestes immunválaszt vált ki az oltás első két adagja. A CNCAV elnöke szerint nagy valószínűséggel az említett kategóriákba tartozóknál is szükség lesz hat hónap eltelte után egy emlékeztető, azaz negyedik oltásdózis beadására.