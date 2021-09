A veszélyeztetett kategóriába tartozó diákok otthonról követhetik az iskolában zajló tanórákat

A diákoknak a 2021–2022-es tanévben is jogukban áll élni az online oktatás lehetőségével, amennyiben egészségügyi problémákkal küzdenek, vagy a velük egy háztartásban élő családtag küzd valamilyen betegséggel. A hivatalos közlönyben megjelent rendeletben közzétették az egészségügyi okok listáját, amelyeknek alapján kérni lehet az online tanrendet. Székelyföld számos tanintézetében tavaly is voltak olyan diákok, akik éltek az online tanulás lehetőségével.

Közölték az egészségügyi okok és feltételek listáját, amelyek alapján a tanulók jövő héttől kérhetik az online oktatást. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Az egészségügyi és az oktatási minisztériumok közös, iskolakezdést szabályozó rendeletének ötödik cikkelyében közölték az egészségügyi okok és feltételek listáját, amelyek alapján a tanulók jövő héttől kérhetik az online oktatást.

Azok az óvodások vagy 12 év alatti tanulók, akik veszélyeztetett csoportba tartoznak, azaz akiknél súlyos krónikus légzőszervi betegséget, szív- és érrendszeri betegséget, súlyos elhízást, egyes típusú cukorbetegséget, gyulladásos betegségeket, immun- és autoimmun betegségeket, ritka betegségeket, öröklött anyagcsere-betegséget, fogyatékosságot diagnosztizáltak, esetleg immunszuppresszív kezelés alatt állnak vagy más krónikus betegségekkel küzdenek,

a kezelőorvos ajánlása és írásos engedélye alapján, valamint a szülő írásbeli beleegyezésével felmenthetők a személyes oktatás alól

– áll a két minisztérium közös rendeletében.

Továbbá azok a 12 évesnél idősebb tanulók, akik veszélyeztetett csoportba tartoznak, azaz akiket közepes vagy súlyos immunszuppresszióval járó betegséggel diagnosztizáltak (transzplantáció, immunszuppresszív kezelés alatt álló onkológiai betegség, primer vagy szerzett immunhiány, egyéb típusú immunszuppresszív kezelés), a kezelőorvos engedélye és ajánlása alapján, valamint a szülők írásos beleegyezésével felmenthetők az iskolai jelenlét alól, még akkor is, ha mindkét oltást megkapták.

A rendeletben arra is kitérnek, hogy azok az óvodások vagy diákok, akik olyan személyekkel élnek együtt, akiknél közepes vagy súlyos immunszuppresszióval járó betegséget diagnosztizáltak (transzplantáció, immunszuppresszív kezelés alatt álló onkológiai betegség, elsődleges vagy szerzett immunhiány, egyéb immunszuppresszív kezelés miatt), mentesülhetnek az iskolai fizikai jelenlét alól, még akkor is, ha a 12 éven felüli diák be van oltva.

Az iskolák összesítik a kéréseket

A Maros és Hargita megyei tanfelügyelőségek képviselőitől megtudtuk, a tanintézetek összesítik majd az online tanrendre vonatkozó kéréseket, ha lesznek.

Még nem tudnak ilyen jellegű kérésekről egyik megyében sem.

Az elmúlt tanévben is lehetőségük volt a diákoknak arra, hogy egészségügyi okokra hivatkozva online tanrendet válasszanak, több diák is élt a lehetőséggel. György Enikő, aki szeptembertől az erdőszentgyörgyi Szent György Iskolaközpontban váltotta Léta Áront az igazgatói székben, lapunk megkeresésére elmondta, eddig még nem kérték az online oktatást az iskolában, de van kamera és internet minden osztályteremben, így készen állnak az online közvetítésre is, ha szükséges.

A „sérülékeny” tanárok számára is léteznek megoldások

György Enikő az elmúlt tanévben a marosvásárhelyi Gheorghe Șincai Szakközépiskola igazgatói teendőit látta el, ahol voltak olyan diákok, akik online tanrendet kértek. „Magam is tartottam matematika órát online is az osztályból, ahol a diákok többsége személyesen benn volt, el volt indítva a laptopom, az otthon ülő diák pedig a táblát látta, ha én a táblához mentem, engem is” – mesélte az igazgató.

Az elmúlt tanévben a tanárok számára is adott volt a lehetőség, hogy online tanrendben tanítsanak, ha olyan egészségügyi problémákkal küszködtek, amellyel veszélyeztetett kategóriába tartoztak.

A Gheorghe Șincai Szakközépiskolában is volt olyan tanár, aki egészségügyi okokra hivatkozva kérte, hogy online taníthasson – tudtuk meg az iskola volt vezetőjétől. Az órarend optimális összeállításával oldották meg, így délután, miután a gyerekek haza mentek az iskolából, otthonról követték az online tanórát. Mint fogalmazott György Enikő, volt olyan eset is, amikor az órarendben benne volt az online óra, és a gyerekek az osztályteremben követték, de ebben az esetben felügyeletet kellett biztosítani számukra, olyankor a könyvtáros ült be a katedrához, és felügyelte a diákokat, amíg a tanár online tanórát tartott nekik.

Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter szeptember 6-án, hétfőn azt nyilatkozta, hogy a munkaügyi orvos által igazolt „sérülékeny” tanárok számára léteznek megoldások, hogy online taníthassanak.

Az orvosilag igazoltan sérülékeny tanár kollégák esetében – és itt a munkaorvosról beszélünk – olyan intézkedéseket lehet elfogadni, amelyek lehetővé teszik, hogy az oktató kollégák online maradjanak

– fogalmazott egy nyilvános vitán az oktatási szaktárca minisztere. Hangsúlyozta, a munkaügyi orvoslás szabályozza ezt, nem volt szükség szabályozásra miniszteri rendelet szintjén.