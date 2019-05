A vérkészlet növelésére is szükség van Ferenc pápa látogatásának biztonságos lebonyolítása érdekében

A megyei vérközpont is készül a pápalátogatásra • Fotó: 123RF

Azért van szükség a vérkészlet megnövelésére, mert a vérközpontnak – akárcsak például a tűzoltóságnak – fel kell készülnie a nagy tömegrendezvényekre is, mint amilyen Ferenc pápa csíksomlyói látogatása lesz.

Nem határozták meg a szükséges véradók számát, várnak mindenkit, aki alkalmas a véradásra – tudtuk meg Kopacz Ildikótól. A Hargita Megyei Vérközpont vezetője kifejtette, hogy

az eseményre való felkészülés részeként vidékre is sok vérbegyűjtő utat szerveznek,

ott a helyi papok, a helyi egészségház alkalmazottainak a segítségével, illetve plakátolással értesítik a lakosságot, de a nyilvántartásukban szereplő rendszeres véradókat telefonon is felhívják. A megye négy nagyobb városában álladó véradási központok működnek.

A csíkszeredai kórházban minden nap 8 órától várják a véradókat, Székelyudvarhelyen viszont betegség és általános személyzethiány miatt heti kettőről egyre csökkent a poliklinika épületében működő transzfúziós részleg programja, így ott csak keddenként fogadják a véradókat reggel 8 órától.

Gyergyószentmiklóson – mivel lecsökkent a véradók száma – havonta két alkalommal lehet vért adni a régi poliklinika épületében, Maroshévízen pedig kéthavonta a kórház sürgősségi osztályán – utóbbi településen feliratkozásra is van lehetőség, tájékoztatott a megyei vérközpont vezetője. Kopacz Ildikó ugyanakkor elmondta azt is, hogy

ha megnő az igény, gyakoribbá teszik a begyűjtést, Székelyudvarhelyre például csütörtökön is átutaznak, amennyiben szükséges.

Mivel jelenleg RH-negatív típusú vérből rendelkezik a legkisebb készlettel a megyei vérközpont, ezért ilyen véradókat várnak a legnagyobb számban, de hasonló okok miatt AB-pozitív típusú vérből is többet gyűjtenének. A véradási feltételeket illetően Kopacz Ildikó elmondta, 18–55 év közötti, legalább 60 kilogrammos testsúllyal rendelkező véradókat várnak, akik nem nyilvántartott betegek.

Fontos tudni, hogy ha a potenciális véradó műtéten esett át, legalább hat hónapnak kell eltelnie, amíg vért adhat, és hasonló a helyzet a tetoválások esetében is. Ha valaki fogászati kezelésre szorult, a beavatkozás jellegétől függően 1–3 hónapot kell várnia, hogy vért adhasson. Mivel Romániában már előfordul a nyugat-nílusi lázként ismert, szúnyogok által terjesztett betegség, amelynek vírusa agyvelő-, illetve agyhártyagyulladást okozhat, azok, akik olyan térségekben jártak, ahol volt már ilyen megbetegedés, csak hazatérésük után egy hónappal adhatnak vért. Ez a korlátozás azonban csak június 3-ától lép érvénybe, így jelenleg egy hasonló utazás nem képezi akadályát a véradásnak.

Fontos még tudni, hogy

a véradók nem fogyaszthatnak alkoholt – „még egy sört sem” – a véradást megelőző 24–48 órában.

Kávét viszont a véradás napján is ihatnak – akár cukorral is –, és ehetnek is egy keveset, például egy kiflit, perecet, vagy akár egy szelet mézes kenyeret is – tájékoztatott a megyei vérközpont vezetője.