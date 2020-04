A védelmi rendszer nehézségei: kijárási korlátozás, látogatási tilalom, elkülönítés

Számos korlátozást vezettek be a védelmi rendszerben élő gyermekek és felnőttek megóvása céljából a Hargita Megye Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságnál is. A mintegy 1500 érintett ellátása kihívás elé állította a gondozókat.

Korlátozásokkal védené meg ellátottjait a szociális és gyermekvédelmi vezérigazgatóság

A gyermek- és a felnőttvédelemmel foglalkozó központok működtetése is új kihívások elé állította a szakembereket a koronavírus-járvány megfékezése érdekében életbe léptetett szigorítások miatt. Számos korlátozást vezettek be és továbbiak gyakorlatba ültetésén dolgoznak jelenleg is – tudtuk meg Elekes Zoltántól, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vezetőjétől, aki szerint az elsődleges cél a megelőzés, de az esetleges fertőzésekre is megpróbálnak felkészülni.

Az intézmény számára az jelenti a legnagyobb nehézséget, hogy a szolgáltatásaikat zárt kapuk mögött kénytelenek lebonyolítani. Gyerekotthonok esetében mintegy 40 családi házuk és számos nagyobb központjuk van a megye minden szegletében, például Oklándon, Székelykeresztúron és Bélboron. Emellett több felnőttközpontot is működtetnek Gyergyószentmiklóson, Szépvízen, Gyergyótölgyesen és Maroshévízen. Védőotthonokkal és kiterjedt nevelőszülő-hálózattal is rendelkeznek, így összességében több mint ezer gyermekről és több száz felnőttről gondoskodnak. Mint az igazgató rámutatott,

a gyerekek sem iskolába, sem a szabadba nem mehetnek, és nehéz őket hosszútávon lekötni az otthonokban.

Az online oktatás megszervezése szintén kihívást jelent. A szakmai személyzet esetében is lecsökkentették a kapcsolattartást, tehát a pszichológusok, szociális munkások sem tudnak dolgozni a gyerekekkel, mivel igyekeznek minimálisra csökkenteni a személyes érintkezéseket. A felnőttotthonokban továbbá, ahol többségében fogyatékkal élők tartózkodnak, szintén nehéz megértetni a lakókkal, hogy nem hagyhatják el a létesítményeket. A helyzetet az sem könnyíti meg, hogy sem a gyermek-, sem a felnőttotthonokban nem fogadhatnak látogatókat, pedig sokan tartják a kapcsolatot családtagjaikkal.

a védőfelszerelések hiánya is problémát jelent, mivel hiába rendeltek nagy mennyiségben védőruhákat, maszkokat és gumikesztyűket, egyelőre nagyon kevés érkezett meg.

Személyzethiánnyal egyelőre nem küszködnek, de félő, hogy a jövőben kialakulhat, mivel eddig is volt már példa arra, hogy egyes munkatársaik otthoni elkülönítésbe kerültek külföldről hazatérő hozzátartozóik miatt. „Az is kérdés, hogy ha netán a személyzetünkből többen is megbetegednek, azt hogyan fogjuk megoldani. Tartalék személyzetünk nincsen, mindössze egy-két olyan kolléga van, akinek a korábbi munkaköre háttérbe szorult, ezért tudnánk a segítségükre számítani. Ha azonban számos kollégát érintene a fertőzés, más intézményekhez kellene forduljunk segítségért” – figyelmeztetett az igazgató. Hozzátette: hogy erre ne kerülhessen sor,

újabb megelőző intézkedések bevezetésén dolgoznak.

Két elkülönítésre alkalmas létesítmény előkészítése van folyamatban, elsősorban nem az esetlegesen megfertőződők, hanem a rendszerbe újonnan bekerülők számára. Magyarán úgy szeretnék megelőzni, hogy az otthonokban élő gyerekek koronavírus-fertőzött személyekkel kerüljenek kapcsolatba, hogy az új érkezőket, akiknek nem ismerik az életkörülményeit, 14 napra elkülönítik, mielőtt elhelyeznék valamelyik gyerekotthonban. Ugyanígy járnak el abban az esetben is, ha egy fiatalkorú megszökik valamelyik otthonból, illetve azok esetében is, akik azért kerülnek hozzájuk, mert szüleiket kórházba utalják a járvány miatt, és nincs más, akinél elhelyezhetnék őket.

Még nem tudjuk, mi vár ránk, az is elképzelhető, hogy az egész intézményt karantén alá vonják, ha fertőzést azonosítanak valamelyik otthonban. Reméljük, hogy hasonlóra nem kerül sor, a cél az, hogy az ellátottaink és a személyzetünk is biztonságban és egészségben vészelje át ezt a krízishelyzetet

– zárta Elekes.