Felszerelték és beüzemelték pénteken a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházhoz vezető Dénes László utca alsó részén a behajtást korlátozó sorompókat. A rendszámfelismerő rendszert is hamarosan „aktiválják”.

Hozzátette, már kezdtek hozzászokni a kórház alkalmazottai is, hogy a Brassói úton a számukra kialakított parkolóban hagyják az autóikat, de ez még nem az igazi, még néhány hétre szükség van ahhoz, hogy ez is jól működjön. A Fortuna lakóparknál a kórházba érkező látogatók számára megnyitott fizetős parkolót is sokan igénybe veszik – tudtuk meg.