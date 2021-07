A városi utak javítását nem lehet elég korán kezdeni

A városi utak rendszeres karbantartása minden évben kötelező feladat az önkormányzatok számára. • Fotó: Barabás Ákos

Mindenütt kellene, és lehetőleg már tegnap – talán így lehetne a legrövidebben összefoglalni a városi utak javítása, karbantartása iránti egyre növekedő elvárásokat az autósok részéről. Különösen akkor, ha egy gödrösebb, nehezebben járható útszakaszon naponta többször is kénytelen végighaladni az adófizetői mivoltát, de adott esetben akár az illetékesek felmenőit is ilyenkor sűrűn emlegető polgár.

HIRDETÉS

Az utak javítása nemcsak az időjárástól, hanem olyan távolinak tűnő eseményektől is függ, mint az országos költségvetés elfogadása, amely nélkül nincs helyi költségvetés, sem közbeszerzés a munkálatok elvégzésére. Noha ezek a már említett adófizetőket egyáltalán nem érdeklik, a helyi önkormányzatok keze meg van kötve, mert nem akkor kezdhetik el az útjavításokat, amikor szeretnék.

A székelyföldi városok lakosságszámuktól és méretüktől függetlenül számos olyan utcával rendelkeznek, amelyek lakói évtizedek óta csak reménykednek az aszfaltozásban, szemben sok olyan községgel, ahol már arányaiban jóval kevesebb utca maradt korszerű burkolat nélkül, vagy egy sem – lásd Csíkszentkirály példáját.

Ezért is kell az évről-évre ismétlődő útjavításokat úgy csoportosítani, hogy az aszfalton megjelenő kátyúk eltüntetése mellett a kavicsozott makadámutakon közlekedők számára is legalább nyárra biztosítani lehessen az akadálytalanul járható útfelületeket. Mindezt a lakók türelmével, az időjárással és bürokráciával folytatott versenyfutás keretében.

Számos tennivaló

Csíkszeredában a kavicsozott utak javításával kezdtek idén, pünkösd előtt Csíksomlyón, utána Szécsenyben dolgozott a kivitelező. Utóbbi helyszínen még nem fejezték be, mert időközben Csibában is elkezdték a javítást, mivel ott is nagyon rossz állapotba került a makadámút – sorolta kérdésünkre Bors Béla alpolgármester. De javításra várnak a Mézesek és az Aratástető utcák, ezt követi a zsögödi városrész. Az aszfaltozott utcák állapotának felmérése nyomán a Hajnal utcában és a Hargita utca végén van folyamatban a burkolatjavítás, de a város többi részén is elvégzik ezt a beavatkozást. Hatvanöt megsüllyedt aknatetőt is nyilvántartásba vettek, ezeket is szintre fogják emelni.

A legnagyobb javítási munkálat a Hunyadi János utcában történik majd, ahol az elmúlt években két hosszabb szakasz is megújult – most a tűzoltóságtól a Szentlélek utcai körforgalomig húznak új aszfaltréteget.

Elkezdődött az útburkolati jelek, gyalogátjárók festése, ezek kijavítása is. A kavicsozott utak javítására ebben az évben 471 ezer lejt költenek áfa nélkül, az aszfaltozott utcákban pedig 2,7 millió lej értékű (áfa nélkül) beavatkozás történik. Az útfestések elvégzésére áfa nélkül 210 ezer lejt fordítanak, ez a város egész területét lefedi – tudtuk meg.

Kétéves szerződés lesz

Székelyudvarhely az elmúlt időszakban kétéves szerződéseket kötött az utak javítására, ezzel gyorsítva a szerződés második évében a munkálatok elkezdését – ismertette kérdésünkre Zörgő Noémi, a városháza sajtószóvivője. Mivel tavaly lejárt egy ilyen szerződés, idén ismét kiírták a közbeszerzést, a szerződés pedig újabb két évre fog szólni. Ez azt is jelenti, hogy a munkálatok még nem kezdődtek el.

Idén útjavításra 2 millió 179 ezer lej van elkülönítve, ebből tört kővel borított utakra 224 344 lejt, kockaköves utakra 436 288 lejt, aszfaltozott utak javítására pedig 1 millió 519 ezer lejt szán az önkormányzat.

Az útfestésekre kiírt közbeszerzési eljárás lejárt, a szerződés értéke 318 000 lej – számolt be az illetékes. Idén a Verőfény, Tihadar, Malom, Virágok, Fehér bejárat, Virradat és Budvár aszfaltburkolatát javítják, a Szentimre, Kisköved, Cipészek, Vámosok, Gyepes, Kovácsok, Ifjúság, II. Rákóczi Ferenc, Céhek és Kós Károly utcákban a járdákat állítják helyre. Kátyúzás ugyanakkor a város teljes területén történik, ahol ez indokolt. A Bükkfa, Keresztvápa, Termés, Építők, Móricz Zsigmond, Szeles János, Köveshágó, Harmat, Bem József, Szentimre, Ugron Gábor, Lakatosok, Nárciszrét, Napsugár, Szászok Tábora, Szigethy Gyula Mihály, Siménlok, Kuvar, Átjáró, Lakatos István, Medence, Gyerkes Mihály, Farcádi, II. Rákóczi Ferenc, Rózsa, Küküllő, Mihail Sadoveanu, Cserehát utcákban a tört kővel borított útfelületet újítják fel, az Attila, Lorántffy Zsuzsánna, Kornis Ferenc, Baróti-Szabó Dávid és Iskola utcákban pedig a kockaköves burkolatot javítják ki.