A városháza nem válaszolt a zenekedvelők beadványára

Marosvásárhelyen most állítják össze a város kulturális stratégiáját, és a folyamat során több találkozót is szerveztek, kérdőívet is összeállítottak.

korábban írtuk Hozzá lehet szólni a kulturális stratégiához Több találkozót szervez a marosvásárhelyi városháza azzal a céllal, hogy végleges formát kapjon a város kulturális stratégiája.

Az erről szóló cikkünkre reagált a marosvásárhelyi Rocksuli vezetője, Hints Zoltán. Kiemelte, a Rocksuli ezer marosvásárhelyi megkérdezésével készített egy alapos felmérést a marosvásárhelyi zenei ízlésről, képzettségről, és szakemberek segítségével kidolgozott egy zenei koncepciót. A közvélemény-kutatás eredményéből többek között megtudhatjuk, hogy a marosvásárhelyi válaszadók milyen zenét kedvelnek, milyen hiányosságokat tapasztaltak a helyi zenei életben.

A zenei élet is fontos

A dokumentum összeállítói elvárásokat is megfogalmaztak a marosvásárhelyi városházával szemben: figyeljen a helyi együttesekre, előadókra, legyenek pályázati kiírásai egyéni előadók és együttesek számra is, támogassa őket hangfelvételek elkészítésében, a testvérvárosi kapcsolatok révén népszerűsítsék a helyi együtteseket. Továbbá szervezzenek helyi tehetségkutatót, összességében bátorítsák a fiatalokat, hogy zenéljenek, képezzék magukat.

Hirdetés

Hints Zoltán elmondása szerint