A választott képviselők nagyrésze nem tartja fontosnak, hogy beszámoljon a munkájáról

Nem sietnek beszámolni tanácsosi tevékenységükről a Maros megyei önkormányzatba választott képviselők, a 34-ből csupán tizenegyen tették ezt meg. Valamivel jobb az arány a marosvásárhelyi testületben, de ott is kevés olyan RMDSZ-es képviselő van, aki anyanyelvén is beszámolt a város érdekében kifejtett munkájáról.

A közigazgatási törvény értelmében a helyi és megyei önkormányzati képviselőknek március végéig kellett közzétenniük az előző évi tevékenységi beszámolójukat. Megnéztük, hogy a marosvásárhelyi és a Maros megyei választott képviselők hogyan tettek eleget ezen kötelezettségüknek.

Maros Megye Tanácsában harmincnégyen képviselik a megye különböző régióit, közülük tizenhat a Romániai Magyar Demokrata Szövetség megválasztott képviselője. Kovács Mihály Levente megyeitanács-alelnök benyújtotta a 2021-re érvényes tevékenységi beszámolóját, amelyből megtudhatjuk, hogy milyen területekért felelős a megyei tanácsnál, hány gyűlésen vett részt, és hány, általa kezdeményezett tanácsi határozatot fogadtak el, de az is kiderül a többoldalas beszámolóból, hogy a sajtóban mikor és miről nyilatkozott és milyen közérdekű rendezvényeken vett részt. Kovács Mihály Levente tevékenységi beszámolója csak román nyelven érhető el a megyei tanács honlapján. Rajta kívül a magyarok közül csupán a Nyárádszeredát és térségét képviselő Szabó Árpád nyújtotta be tevékenységi beszámolóját 2021-re, és talán ő az egyetlen olyan választott képviselő, aki rendszeresen minden évben megteszi ezt. 2019-ben a 34-ből 11-en, míg egy évvel korábban csak 12 megyei tanácsos tett eleget a törvény által előírt kötelezettségének. Minden évben 2–3 magyar képviselő tette ezt meg.

A városnál valamivel jobb az arány

Marosvásárhelyen a huszonhárom választott képviselőből tizenegy az RMDSZ színeiben jutott be a városi testületbe, de van további két magyar tanácsos is, az egyik a Szabad Emberek Pártját (POL), a másik a Népi Mozgalom Pártot (PMP) képviselve kapott elegendő szavazatot. Míg a 2020-as évre elég sok képviselő benyújtotta a tevékenységi beszámolóját, a tavalyi évre ez már nem mondható el, csupán 11-en tették meg. Ami az RMDSZ-es képviselőket illeti, ketten sem 2020-ra, sem 2021-re vonatkozóan nem számoltak be arról, hogy milyen bizottságban vannak és a tanácsban mivel foglalkoznak. Az egyik Szabó Árpád közgazdász, a másik Venczi Vidor János vállalkozó. Mindketten építő hozzászólásokkal szoktak szerepelni az üléseken, különösen Venczi Vidor János, aki szinte minden ülésen felszólal az általa képviselt roma kisebbség érdekében.

Nem tett eleget a törvényben előírt kötelezettségnek és nem nyújtotta be a tavalyi évre esedékes tevékenységi beszámolóját Tamási Zsolt, Kelemen Atilla Márton, Kakassy Blanka és Iszlai Tamás sem. A városi tanácsosok közül a leghosszabb beszámolója, több mint tíz oldalas, Berecki Sándor régésznek van, aki felsorolta, hogy milyen bizottságokban vett részt, hányszor volt ott az iskolaszéki gyűléseken és mi minden tett a közösségért. Kétnyelvű tevékenységi beszámolója csak Portik Vilmos alpolgármesternek és W. Szabó Péter informatikusnak van. Ők ketten a legtevékenyebbek a közösségi oldalakon is. Az alpolgármester többször közzétette, hogy mit tapasztalt, amikor a helyi rendőrökkel terepezett, és a népszámlálással kapcsolatban is több bejegyzése volt. W. Szabó Péter pedig közérdekű országos, de városi információkat, újdonságokat is megoszt rendszeresen Facebook-oldalán.