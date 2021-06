A turistaidény kezdetével egyre több fiatal kap állást a nyárra

Tavaly az átlagosnál kevesebb diákot és egyetemistát alkalmaztak nyári munkára a Hargita és Maros megyei cégek, de az illetékesek remélik, hogy idén ezen a téren is visszatér minden a megszokott kerékvágásba, és újra lehetőségük lesz a fiataloknak dolgozni. Néhány állás már elérhető, már csak a vakációnak kell elkezdődnie.

A vakációval lehetőség nyílik a diákmunkákra • Fotó: Jakab Mónika

Az érvényben levő jogszabályok értelmében a 15. évüket betöltő fiatalok szülői belegyezéssel, a 16 évnél nagyobbak már saját felelősségre vállalhatnak munkát. A diákmunka kifejezés csak a nyári, maximum 60 napig tartó foglalkoztatást fedi le, hiszen a 18 éven aluliaknak, a törvényalkotók szerint ősztől-nyárig iskolapadban a helyük.

HIRDETÉS

Várják a vakációt

A Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség aligazgatója, Jánó Edit a Székelyhonnak elmondta, hogy a 18 évnél fiatalabbakat nem lehet nehéz és veszélyes munkára alkalmazni, de ezt a cégek jól tudják, és a fiatalokat fizikai képességeiknek megfelelően foglalkoztatják. A fiatalkorúakat legtöbb napi 6 órára lehet alkalmazni az átlagos nyolc órás munkaidő helyett. Azt is megtudtuk, hogy

a törvény lehetővé teszi, hogy amennyiben az ügynökségnek van alapja, akkor havi 250 lejes juttatást biztosíthat a cégeknek, minden diákmunkás után.

Ezt tavaly nagyon kevesen kérték, részben a koronavírus-világjárvány miatt, részben, mert sok papírmunkával jár. Idén ezt a juttatást a pénzforrás hiánya miatt nem tudják biztosítani. Jánó Edit elmondta, a vakáció idején dolgozó fiatalok jelentkezését is várják, de a munkavállalók ajánlatait is.

Előreláthatóan a diákmunka júliustól indul majd be, hiszen idén a szokásosnál később, június 25-én ér véget az iskolai tanév.

Kevesebb diák dolgozott

A Maros megyei munkaerő-elhelyező és szakképző ügynökség igazgatója, Gheorghe Stef érdeklődésünkre elmondta, hogy tavaly csak 12 cég igényelte a havi 250 lejes támogatást, amelyeket a foglalkoztatott diákmunkások után biztosíthattak. Az intézményvezető szerint idén ennél többre számítanak és van pénzalapjuk, hogy ezt biztosítsák. Emlékezettett, hogy diákmunkára legtöbb 60 napig lehet alkalmazni a fiatalokat, és azt is elmondta, hogy egyelőre még nem jelezték a cégek, hogy kiskorúakat szeretnének foglalkoztatni. Véleménye szerint júliusban lesz igazán mozgás ezen a téren, amikor elkezdődik a turistaszezon és a diákok is szeretnének napi pár órát dolgozni.

Tapasztalata szerint a fiatalok többnyire barátaikkal együtt vállalnak munkát, hogy legyen pénzük és, hogy tapasztalatot is nyerjenek.

Vannak olyan esetek is, amikor nehéz anyagi körülmények között élő diákok állnak be dolgozni, hogy családjukat segíthessék legalább a nyári szünidő alatt.

Portál csak fiatal álláskeresőknek

A diakmunka.ro oldalon több állás közül is választhatnak a középiskolások és az egyetemisták.

A legfrissebb ajánlatok szerint lehet takarítani menni tengerparti panzióba vagy kerékpárkölcsönzőbe mindenesnek a Gyilkos-tóhoz, de szívesen alkalmaznának fiatalokat pincérként, informatikusként.

A nyári szezonra konyhai kisegítőket, segédszakácsokat is keresnek, akárcsak ügyfélszolgálati munkatársakat. Az oldalon vannak 4 és 8 órás állások is, legtöbb helyen fel van tüntetve a munkavégzés helye és a fizetés is.