A túlkapásokról szóló pletykákra is reagált a helyi rendőrség vezetője

Az intézkedések mintegy kilencven százalékáról felvétel készül • Fotó: Pál Árpád

Jelenleg huszonnyolc munkatársa van az egységnek, de további hat helyre keresnek alkalmazottakat. Számos közösségi rendezvény biztosításában, bűncselekmények felderítésében, kihágások kivizsgálásában vettek részt, de szerveztek oktató jellegű programokat, rendszeresen irányítják a forgalmat, valamint bírságoltak is, ha szükség volt rá.

A huszonnégy órás diszpécserszolgálatuknak köszönhetően folyamatosan regisztrálták a lakók bejelentéseit, amelyek ügyében intézkedtek is. Több mint ötven térfigyelő kamerát szereltek fel, amely számos eset kivizsgálásánál bizonyult hasznosnak. László Szabolcs arra is kitért, hogy több intézménnyel és szervezettel is jó együttműködést alakítottak ki, többek között a polgármesteri hivatalt, a városi kórházat, az állami rendőrséget és a Román Hírszerző Szolgálatot (SRI) is említette. Orbán Árpád alpolgármester rögtön meg is kérdezte, hogy utóbbit mire vélje. Az egység vezetője rámutatott, például akkor szokták tájékoztatni egymást, amikor rangosabb személyiség érkezik a városba, ilyenkor ugyanis közösen biztosítják a helyszíneket.

László biztosította a jelenlévőket, hogy

csak munkaügyi egyeztetésekről van szó.

Több pletyka is terjeng arról, hogy túlkapások történnek az egység munkatársai részéről, ám László Szabolcs szerint ezek alaptalanok. Az esetek kilencven százalékában felvétel készül a helyi rendőrök intézkedéseiről, ám ezt csak a bíróságon mutatják be, ha szükség van rá.