A területalapú támogatás teljes összegét utalja az APIA

A területalapú-, illetve agrár-környezetgazdálkodása szubvenciók előlegének átutalása után már a fennmaradó összegeket folyósítja a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA). Háromezer gazda esetében jelenleg is ellenőrzések zajlanak, ők később kapják meg a megítélt támogatást.

A 26 ezer hargitai gazda közül háromezer esetében még ellenőrzéseket tart az APIA. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Összesen 23 ezer gazda kapta meg e hónap elejéig a területalapú támogatásának hetven, míg az agrár-környezetgazdálkodási szubvenció nyolcvanöt százalékát – pontosította a korábban közölt adatokat Haschi András, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) vezetője. Mint mondta, esetükben már

el is kezdték az összegek fennmaradó részének utalását, így ezt vélhetően még idén megkapják az érintett gazdák.

Ellenőrzések zajlanak

Nagyjából további háromezer gazda van, akiknek még egyáltalán nem fizettek támogatást, esetükben ellenőrzések zajlanak – fejtette ki az APIA igazgatója. Rámutatott, ők már a teljes összeget fogják megkapni, ha mindent rendben találnak a vizsgálatok lejártával. Haschi András reméli, hogy jövő év elején nekik is utalhatnak.

Semmiképp sem fog jövő nyárig elhúzódni a szubvenciók folyósítása

– fogalmazott.

Kérdésünkre arra is kitért, hogy az ellenőrzések során, eddig többnyire

olyan problémák merültek fel, amelyek nem feltétlenül a gazdák rosszindulatából adódtak: például nincsenek jól beazonosítva a területek.

„Nem olyan problémák ezek, mintha a terület nem lenne jól megművelve vagy megfelelően lekaszálva. Persze ritkább esetben erre is vannak példák” – magyarázta.

A korábbi évekhez hasonlóan most is vannak gazdák, akik nem fogják megkapni a szubvenciót, az erre megszabott feltételek be nem tartása miatt. Jó részük az őszi, illetve a tavaszi tarlóégetéssel szegte meg a szabályokat.

Arra kérünk mindenkit, hogy a továbbiakban se gyújtsák fel a növényzetet a területeiken, hiszen ez esetben kénytelenek vagyunk megvonni a támogatást

– tette hozzá az APIA vezetője.