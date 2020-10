Készülnek a télre a székelyföldi kutyamenhelyeknél

A tél közeledtével a székelyföldi kutyamenhelyek is felkészülnek a hideg időszakra. Van, ahol a város lakosságától várnak adományba meleg takarót, vastag plédet, máshol Németországból kapnak segítséget. Az örökbefogadást mindenhol feltételekhez kötik, az új gazdának megfelelő körülményeket kell biztosítania, láncra sem kötheti az új ebet.

Többen is a marosvásárhelyi kutyatartók közül a menhelyről választottak kedvencet maguknak • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen 164 kutyáról gondoskodnak a menhelyen, ahol az élelmezéssel nincsenek gondok, támogatók biztosítják a négylábúaknak a mindennapi betevőt. Több szerződése is van a kutyamenhelynek cégekkel, állatbarátoktól szalmát is kaptak és a továbbiakban is kapnak még – foglalta össze a Székelyhon érdeklődésére Nagy Emília igazgató. Hozzátette, felkészülve várják a telet, de ha bárkinek van megunt, elszakadt, kidobásra ítélt vastag takarója, pokróca, törölközője, szívesen fogadják, hiszen ilyesmire mindig szükség van a menhelyen.

Az örökbefogadás is beindult május óta, városról és faluról is igényelnek kutyákat az emberek.

Német és svájci örökbefogadók

Gyergyószentmiklóson a városháza alárendeltségébe tartozó kutyamenhelyen 63 állatról gondoskodnak. A városlakókra, vagy a környékbeliekre kevésbé jellemző a szándék, hogy kutyát fogadjanak örökbe, de egy svájci és egy németországi cég rendszeresen visz kutyákat az ottani igénylőknek – tudtuk meg Kertész Lászlótól, a polgármesteri hivatal szóvivőjétől, aki jelezte, felkészültek a menhelyen a télre.

HIRDETÉS

A pásztorkutyák özönére lehet számítani a hideg beálltával Csíkszeredában – mondta érdeklődésünkre Száva Emese, a menhelyet működtető Pro Animalia Egyesület ügyvezető igazgatója.

Az örökbefogadási hajlandóság Csíkszeredában sem túl jellemző, inkább németországi kutyabarátok fogadnak örökbe négylábúakat.

Az adományok zöme is onnan érkezik. A télre ők is felkészültek – mondta az ügyvezető.

Új menhely létesül

Állatorvosi rendelővel felszerelt, új menhely várja hamarosan a Székelyudvarhelyen befogott gazdátlan ebeket.

Ahogy Zörgő Noémi, a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal sajtószóvivője elmondta, a létesítményt hamarosan átadják, még az engedélyeztetés van hátra. A jelenleg kutyamenhelyként használt ingatlan is a II. Rákóczi Ferenc utcában van, de többnyire szűkösnek bizonyult, és a körülmények sem feleltek meg a befogott kutyák hosszabb távú tartására.

Az új menhely teljes felülete 2000 négyzetméter, a 40 kennel 320 négyzetméteren van elhelyezve.

Az új létesítményben négyfős személyzet dolgozik: egy állatorvos, egy technikus és ketten napi rendszerességgel gondozzák a befogott állatokat – sorolta a sajtószóvivő.