A telephely nem készül el idén, de az új buszok elindulnak  

Nem tudják idén befejezni a csíkszeredai tömegközlekedést kiszolgálni hivatott gázüzemű buszok telephelyének kialakítását, de a járművek forgalomba helyezése késő ősszel megtörténik. A javító- és szerelőműhely tartóoszlopainak megerősítéséhez szükséges megoldásra több hónapig vártak, a vizenyős talaj is állandó akadályokat jelent.

Nem tudják idén befejezni a csíkszeredai tömegközlekedést kiszolgálni hivatott gázüzemű buszok telephelyének kialakítását, de a járművek forgalomba helyezése késő ősszel megtörténik. A javító- és szerelőműhely tartóoszlopainak megerősítéséhez szükséges megoldásra több hónapig vártak, a vizenyős talaj is állandó akadályokat jelent.

Most már biztossá vált, hogy nem lehet idén befejezni az Akác utcai helyszínen a sűrített gázzal (CNG) működő autóbuszok telephelyének kialakítását. Bors Béla alpolgármester szerint a meglévő garázsépület átalakítása, felújítása során, amelyből javító- és szerelőműhely lesz,

Az elöljáró azt mondta, szinte egy féléves huzavona zajlott ezzel kapcsolatban, mivel ezek beállóhelyek is, és emiatt a tartóoszlopokat nem lehet túlságosan szélesíteni, hogy a buszok tudjanak beállni. Végül eldőlt, hogy fémlemezekkel erősítik meg az oszlopokat.

A munkálatokat az is nehezíti, hogy a területen nagyon magas a talajvíz szintje, ezért folyamatos szivattyúzásra van szükség.

A telephely többi részén jobban haladt a munka, az új buszgarázsok alapozása, szerkezete elkészült, kiépítették a víz- és szennyvízhálózatot, végleges helyére került a töltőállomás. Most következik a földgázvezeték csatlakoztatása, majd a berendezés engedélyeztetése.

A telephelyet, a garázsokat éjszakára foglalja majd el a 23 busz, ezek utántöltése is itt történik, illetve egy autóbuszmosó is rendelkezésükre áll majd. A terület közel felén aszfaltréteg lesz, több mint 30 százalékát beépíti a kivitelező, és 17 százalékán zöldövezetet is kialakítanak.

Tartalmaz a létesítmény egy úgynevezett kogenerációs központot is, amely földgáz felhasználásával villamos és hőenergiát termel, ezt az épületek fűtésére, villanyáram-ellátására használják fel.