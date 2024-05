A telekkönyvi hivatalban rekedt Marosvásárhely magányos templomtornyának ügye

Több mint ötven éve áll egymagában Marosvásárhely főterén az a templomtorony, amely az 1745-1802 között épített ferences templomból megmaradt. A kommunizmusban lebontásra ítélt Szent Imre-templomra ma már csak ez a torony emlékeztet, amely egyre rosszabb állapotban van. A telekkönyvi hivatalnál akadt el az ügy, és csak újratelekelés után lehet bármit is tenni a templomtorony felújításáért. A város polgármesteri hivatala egy ügyvédi irodával közösen próbál megoldást találni a telekelési gondokra.

a polgármesteri hivatal szerint is a ferencesek tulajdona maradt a torony és a kripta (erről jogerős bírósági döntés is létezik), amely a műemlékek listáján is szerepel.