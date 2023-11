A tehetség, az izgalom és a kecsesség bemutatójára hívnak

„Azért választottuk a Sepsi Arénát, mert alkalmasnak bizonyult egy országos szintű bajnokság megrendezésére, hiszen rendelkezik a ritmikusgimnasztika-versenyekhez szükséges felszereléssel és adottsággal. Továbbá nyitottak vagyunk arra, hogy ezt a sportot az ottani közösségben is népszerűsítsük” – fogalmazott az elnök.

Az eseményre a brassói Carla Ritmic Gim Sportklub és a Román Ritmikus Gimnasztika Szövetség rendezésében, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának partnerségével kerül sor. Carla Stoica, a brassói sportklub edzője és elnöke kérdésünkre elmondta, a bajnokság helyszínének keresése során a sepsiszentgyörgyi aréna több szempontból is elnyerte a tetszésüket.

Carla Stoica elmondta, hogy az ország központi régiójából 35 tornász fog részt venni a megmérettetésen. A verseny különböző fordulóin kisgyerekek és kamaszok is indulnak, 6-tól 15 éves korig. A Carla Ritmic Gim Sportklub edzője szerint a szülőknek érdemes lenne megismertetniük ezt a fajta mozgásformát már kisebb korban is a gyerekekkel.

amely erősíti az önbizalmat és a kreativitást, javítja az egyensúlyt, a mozgékonyságot és a testtudatot, fejleszti a helyes testtartást, hangsúlyozza a szépséget és a kecsességet, és egészséges elmét és testet épít. Jó tanórán kívüli sporttevékenység, amely fegyelmet és önfegyelmet igényel, és barátságokat épít” – ismertette Carla Stoica.

A sportesemény Sepsiszentgyörgyön való megszervezését Antal Árpád polgármester is üdvözölte, kiemelve, hogy a Sepsi Aréna egyre több rangos eseménynek biztosít teret. „Nagy öröm számomra, hogy Sepsiszentgyörgy multifunkcionális sportlétesítménye egyre több rangos eseményt fogad be, ezért építettük, és azért is, hogy közösségünk tagjai a kisváros kényelmét élvezve elsőrangú sportrendezvényeken vehessenek részt” – írta Facebook-oldalán az elöljáró.

A program szerint pénteken edzések és technikai megbeszélés lesz, szombaton délelőtt 10 órától pedig elkezdődik az Egyletek Országos Bajnoksága, amely díjátadóval zárul. Szombat délután a 6 és 10 évesek közti korosztályok, vasárnap a 11 és 15 év közöttiek egyéni versenyszámai kerülnek megrendezésre az Országos Ritmikusgimnasztika-fesztivál keretében. Az eseményre a belépés ingyenes.