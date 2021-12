A taxisok szerint nehéz megfelelően fellépni egy támadás során

Nehéz megvédeniük magukat a taxisofőröknek. Az önvédelemre jogi értelemben is nagyon korlátozottak a lehetőségeik • Fotó: Pinti Attila

A járványhelyzet okozta forgalomcsökkenést és a problémás utasokat nevezte a legfőbb gondoknak Gedő László, a csíkszeredai Millenium Taxitársaság vezetője arra a kérdésünkre, hogy milyen nehézségekbe ütköznek a mindennapokban. „Problémás a romák utaztatása. Esetükben gyakran előfordul, hogy hosszabb távon utaznak, ez pedig csábítja a sofőröket. Más megyébe ritkábban, de az 50 és 100 lej közötti, alcsíki és felcsíki fuvarok gyakrabban előfordulnak” – említett pár mindennapos példát. Mint mondta, a sofőr felelőssége, hogy melyik fuvart vállalja el, erre vonatkozóan a vállalat nem kötelez senkit semmire.

Érdekes a stratégiájuk. Az első egy-két fuvarnál előre fizetnek, a harmadiknál már csak egy részét adják oda előre az összegnek. Így aztán az több száz lejre is halmozódhat, a taxis pedig azért viszi el őket ismét, hogy kapja meg a pénzét valahogy.

Egyértelműsítette, a legegyszerűbb út a legrövidebb: „ha a taxis be sem engedi az autóba” – részletezte saját tapasztalatait is. Jelezte, néha magyar etnikumú emberrel is előfordul nézeteltérés, de nemzetiségtől függetlenül ritka, hogy nagyon elmérgesedjen egy-egy helyzet.

Megkéseltek egy taxisofőrt Csíkszeredában, életmentő műtétre volt szüksége Súlyos sérülésekkel szállították kórházba azt a csíkszeredai taxisofőrt, akit kedden támadtak meg a vasútállomásnál. Ütlegelték és többször megszúrták, a tüdeje is sérült. Sürgősségi műtétet hajtottak végre nála, jelenleg már túl van az életveszélyen. Súlyos sérülésekkel szállították kórházba azt a csíkszeredai taxisofőrt, akit kedden támadtak meg a vasútállomásnál. Ütlegelték és többször megszúrták, a tüdeje is sérült. Sürgősségi műtétet hajtottak végre nála, jelenleg már túl van az életveszélyen.

„Jogilag nem szabad semmilyen sérülés okozására alkalmas eszközt tartani az autóban. Ellenben nagyobb városokban nem kérdés, hogy van-e a sofőröknél ilyesmi, mert van.

keddihez hasonló esetek megelőzése érdekében hatásos tud lenni valamilyen elrettentéssel bíró eszköz, de az sem garancia”

– tudatta, hozzátéve, ez alatt spray-t, baseballütőt kell érteni. Az éjszakai fuvarvállalások esetében nagyobb a veszélye a nézeteltéréseknek.

HIRDETÉS

A taxitársaság vezetője a másik nagy problémaként a pandémia okozta forgalomcsökkenést említette meg. „A járványhelyzet előtt naponta 400–450 hívás érkezett a központba, az első lezárások feloldását követően pedig már a napi száznak is örültünk” – fogalmazott. Mostanában már csak rendkívüli napokon érik el a háromszáz hívást.

Kerülni a konfliktust

„A keddi eset is igazolja, hogy mennyire veszélyes a taxizás” – értékelte a helyzetet megkeresésünkre Rancz István, a csíkszeredai City Taxi ügyvezetője. Három évtizednyi taxizással a háta mögött elmesélte, korábban is voltak hasonló esetek: például amikor három kiskorú oldalba szúrta a sofőrt, egy másik alkalommal pedig fiatalkorúak Szentegyházára fuvaroztatták magukat, rátámadtak a taxisra és elvették az autót, de a fuvaros kollégák segítségével még idejében közbe tudtak lépni és visszaszerezni azt.

Csíkszeredai késelés: állítják, nem közülük valók a tettesek A keddi csíkszeredai késeléses támadás kapcsán megkerestük a hargitai megyeközpontban nyilvántartott két romatelep képviselőit. Elismerték, hogy járt már közösségükben a rendőrség fénykép alapján egy gyanúsítottat keresve. A keddi csíkszeredai késeléses támadás kapcsán megkerestük a hargitai megyeközpontban nyilvántartott két romatelep képviselőit. Elismerték, hogy járt már közösségükben a rendőrség fénykép alapján egy gyanúsítottat keresve.

„Elszigetelten, ritkán fordul elő ilyesmi, de mindig megvan a veszélye. Az ittas emberek általában provokatívak, keresik a konfliktust.

Ha zúzni akarnak, törjék az autót, de nem érdemes egyedül szembeszállni velük.

Ha a sofőr támadólag lép fel, még a saját védekező fegyverét is ellene fordíthatják, ha a támadók többen vannak. Ebben a szakmában mindig az ész kell legyen a legnagyobb fegyvered” – mutatott rá az ügyvezető, aki nem vállalja a kisebbségi csoporthoz tartozók fuvarkéréseit. A férfi szerint

inkább vesszen oda egy fuvar és az 50 lej, minthogy veszélybe kerüljön a testi épsége.

Ő egyébként úgy látja, a keddi eset nem váltott ki általános félelmet a csíkszeredai taxisok körében.