A tavalyihoz hasonló struktúrával tervezik az EgyFeszt összművészeti fesztivált

A tervek szerint idén is lesz EgyFeszt: augusztus 4. és 7. között ismét megtelik kulturális és szórakoztató programokkal Gyergyószék. A szervezők bejelentették az első fellépőket is: többek között itt lesz a flamenco-popdalokat játszó Gipsy Kings, Hobo és bandája és a Wellhello.

• Fotó: Barti Tihamér Facebook-oldala

Az EgyFeszt összművészeti fesztivál tavalyi sikere folytatásra ösztönözte az egész Gyergyószéket megmozgató eseménysor szervezőit. Az idei fesztivál beharangozó sajtótájékoztatóján Kassay Péter főszervező és Barti Tihamér, a Gyergyó Területi RMDSZ elnöke mondták el az első tudnivalókat a rendezvényről. Amint Kassay közölte,

az EgyFeszt struktúrája a tavalyihoz hasonló lesz ebben az évben is, azaz a Gyergyói-medence településein és Borszéken is lesznek programok, a fő helyszínt jelentő Gyergyószentmiklós mellett.

„Annyiban változik, hogy igyekszünk nagyobb egyensúlyt teremteni a fesztiválozók igényei és a helyi igények között” – hangzott el. Gyergyószentmiklóson most is várni fogják a közönséget a táncház-, jazz-, retro-, alternatív, örmény-, színház és könyv-, illetve képzőművészeti udvarok, valamint a gasztroutca is számos programmal készül.

Színes zenei kínálat



A zenei kínálat is színesnek ígérkezik: az idei sztárfellépő a Gipsy Kings, és már tudható az is, hogy fellép még Hobo és bandája, Lajkó Félix, a Rackajam, Sárik Péter, Harry Tavitian és Cserey Csaba, Kubinyi Júlia, a Carson Coma és a Makám együttes is. A gasztroutcában a Bagossy Brothers Company indította el azt a hagyományosnak tervezett folyamatot, amely keretében a zenészek maguk által készített ételekkel kínálják meg a közönséget. Ezúttal a Ghymes együttes alapítója, Szarka Gyula és lánya, Szarka Zsófia által készített finomságokat lehet megkóstolni, miközben elhangzik az Ének a konyhából című produkciójuk.

Barti Tihamér köszönetet mondott a rendezvény eddigi támogatóinak (Magyar Turisztikai Ügynökség, Bethlen Gábor Alap, a gyergyói önkormányzatok és mások), akik idén is hozzájárulnak az EgyFeszt megrendezéséhez.