A tapasztalt és a fiatal – Maros megyei tanácsosokkal beszélgettünk

• Fotó: Haáz Vince

A legnehezebbjét a Transilvania Motor Ring kivitelezése jelentette, amelynek munkálatait a sok per, illetve az újabb és újabb közbeszerzési eljárások kiírása lassította. Végül sikerült befejezni, ma már működik, és ez elégtételt jelent a sok fáradozásért – tette hozzá. A Kultúrpalota helyreállítása is a nehézségek közé sorolható, hiszen ott is számos akadály felmerült, jelen pillanatba is nehéz idők járnak, mert fel kellett bontani a szerződést a kivitelezővel. De remélik, hogy ez is megoldódik – hangsúlyozta.

A megkezdett projektek folytatása

Azt is megkérdeztük, hogy milyen újabb projekteket szeretne javasolni, mi az, amitől eredményt vár. Mint válaszolta, a 2016-os mandátuma alatt elkezdett projekteket szeretné, ha folytatnák. Például a Nyárádtő környékén egy erdélyi tudásközpontnak a megvalósítását említette, ahol IT-kutatásokat végeznek majd, vagy a repülőtér kifutópályájának meghosszabbítása, hogy nagyobb repülőgépek is jöhessenek, ahogy az utasterminál, vagy a parkoló bővítése is fontos projekt, amely megvalósításra vár. A megyei tanács alárendeltségébe tartozó intézmények működtetése, az egészségügyi beruházások befejezése, a turizmus fejlesztése is prioritás. Megemlítette, hogy Szovátán egy aquapark létesítése is a tervek között szerepel, de a mezőgazdaságban dolgozók megsegítése, a megyei utak javítása is fontos, ahogy a 100 kilométernyi bicikliút megépítése is a régi kisvasút nyomvonalán.

Érdeklődésünkre, hogy legidősebb képviselőként mit vár a társaitól, hogyan tud együttműködni velük, elmondta, azt gondolja, korábbi tanácsosi mandátumai alatt sem jelentett nehézséget sem az idősebbekkel, sem a fiatalokkal együttműködni. Megpróbálja a tapasztalatait átadni, és meggyőződése, hogy ez a fiatalok erejével eredményt fog hozni.

Ifjúság és mezőgazdaság

Legfiatalabbként Birtalan István Balázs elmondta, a terület, ahol tanácsosként tevékenykedne, az ifjúságot és a mezőgazdaságot érintené. Elsősorban ifjúsági kérdésekkel szeretne foglalkozni, másodsorban a szakmájából kifolyólag mezőgazdasággal. Mint mondta, részt vesz a vidékfejlesztési egyesület megalakításában, amely a gazdák és a termelők érdekeit fogja előtérbe helyezni.