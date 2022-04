A tanintézeteket is megterheli a villanyszámla

Ahogy az egyéni háztartásokat, úgy az oktatási intézményeket is kedvezőtlenül érintette a közszolgáltatások árának növekedése. Ezúttal a villanyárakat vettük górcső alá, hogy megtudjuk, hol melyik szolgáltató biztosítja az áramot az oktatási intézményekben és főként milyen áron.

Ha most a városvezetők, iskolaigazgatók visszanéznek és összehasonlítják a tavalyi és idéni közszolgáltatások költségeit, bátran mondhatják, hogy kiadások szempontjából kedvező volt az online oktatás. Nem kellett fűteni, villanyt sem használtak az üres termekben. Ráadásul

a jelenléti oktatás mellett az idei tanévben a földgáz és villanyáram ára is változott, az oktatási intézmények fenntartása ezért is jóval többe kerül.

Összeállításunkban azt kérdeztük meg, hogy melyik áramszolgáltató cég ügyfelei a nagyobb városok iskolái, és mennyiért szolgáltatják számukra a villanyáramot. Ahol lehetett, ott tavalyi és idéni számlákat is összehasonlítottunk.

Marosvásárhelyen hagyományosan az egyik legnagyobb áramszolgáltató, az Electrica cég ügyfelei maradtak az iskolák is. Mint a városháza sajtószóvivője, Rigmányi Eszter elmondta, az oktatási intézményeknek 0,98 lejben számlázzák kilowattonként az áramot. Megtudtuk, hogy tavaly februárban 5 ezer kilowattal kevesebb volt a fogyasztás, hiszen online oktatás is volt. A két, városszintű villanyszáma közötti különbség azonban ettől függetlenül is nagy, hiszen