A tanintézeteket is kézfertőtlenítő-adagolókkal szerelik fel Csíkszeredában, általános tesztelést szorgalmaz a városvezetés

Mint a tájékoztatásból első körben kiderült: otthoni elkülönítésben jelenleg 26-an tartózkodnak, míg az intézményes karanténben levők száma pedig 125 Csíkszeredában. Ráduly arról is beszélt, hogy a 65 év feletti lakosok számára meghirdetett Időseinkért! szolgáltatásban – a 217 nyilvántartásban levő személy közül – jelenleg 112-en részesülnek.

Napirendi pont volt a június másodikán beinduló részleges oktatás (vagyis a leendő felkészítők és vizsgák) feltételeinek biztosítása a csíki tanintézményekben. „Produktív beszélgetést folytattunk az intézmények igazgatóival, döntés született arról, hogy

minden, a diákok és tanárok által használt osztálytermet felszerelünk fertőtlenítő adagolókkal”

– számolt be Ráduly, hozzátéve, a nagyjából 180 adagolóba 900 liter kézfertőtlenítő szert is biztosítani fog a város. Ezek mellett három formában is klór alapú fertőtlenítő kiegészítőt fognak kapni az iskolák az osztálytermek és folyosók célszerű fertőtlenítésére. „Jövő szerdán folytatjuk az egyeztetést és a felkészülést az igazgatókkal, nem szeretnénk az utolsó pillanatra hagyni az iskolák előkészítését” – hangsúlyozta Ráduly.

Az ülésen a jelenleg zajló beruházásokról is beszéltek. „A város, mint beruházó ebben a pillanatban kiemelkedően teljesít, a folyó költségvetést messze túlhaladó beruházások zajlanak” – emelte ki. Nagyságrendileg hetvenmillió lejes összeget állapítottak meg ebben a tekintetben, amely magába foglalja az idénre betervezett beruházásokat véglegesítését.

A kedvezőtlen, ötvenhárom napos időszak alatt jobban haladtunk a terveinkkel, mint azt korábban vártuk. Továbbra is fenntartjuk azt a tendenciát, hogy székelyföldi kivitelezőkkel dolgozzunk együtt”

Soós-Szabó Klára önkormányzati képviselő kezdeményezte, hogy a városi lakosság körében kezdődjön el az általános tesztelés. A katasztrófavédelmi bizottság döntésének értelémben

átiratot fogalmaztak meg ezügyben a megyei egészségügyi igazgatóság felé, akik meg fogják vizsgálni a tesztelés indokoltságát.

A május elsejei szabadnap kapcsán a polgármester úgy fogalmazott, a jogi háttér nem változott: „A fő szabály továbbra is az otthonmaradás.

Legyünk felelősek, bármit csinálunk, arról legyen papírunk és kerüljük a hivalkodást”

– osztotta meg tanácsait a polgármester.