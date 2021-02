A tanintézetek zömében akár már most is kezdődhetne az oktatás

A tanulók nyolcvan százaléka február 8-án visszatér az iskolapadba, ez körülbelül két és fél millió gyereket érint országszerte – derül ki az oktatási miniszter első becsléséből a keddi járványügyi értékelések alapján. A tanintézetek zömében akár a napokban el is kezdődhetne az oktatás infrastruktúra szempontjából, a pedagógusok beoltottságával azonban már nem áll ilyen jól az iskolák egy része, hiszen sokuknak elhalasztották az oltási időpontot tíz nappal.

Élettel telhetnek meg az iskolák Romániában hétfőtől. Szinte mindenki erre vár • Fotó: Haáz Vince

– részletezte Tamási Zsolt. Hozzátette, egy tanár van, aki szeptembertől egyáltalán nem jött be, ő online tartotta eddig is az óráit, ezután is úgy fogja, más nem jelezte ezt. Az iskola pedagógusainak kétharmada igényli az oltást, és várják, hogy sorra kerüljenek. Több tanárt azonban újraprogramáltak tíz nap csúszással, és emiatt még csak néhány kollégának sikerült az első oltást beadatni – fogalmazott a katolikus iskola igazgatója.

Gyakorlatilag annyi változik, hogy a tanár, aki személyesen is be kell jöjjön, mert nyolcadikban vagy tizenkettedikben van órája, akkor az otthon maradó osztályoknak az osztályteremből tudja tartani az órát. Ha zöld forgatókönyv lenne keddtől, arra is készen állunk

Tamási Zsolt iskolaigazgatótól megtudtuk, az osztálytermek felszerelés szempontjából úgy maradtak, azóta többször fertőtlenítettek, takarítottak. „A bejelentés alapján úgy tűnik, hogy annyival egyszerűbb a dolgunk most, hogy a fele-fele osztályos változat nem lesz, vagyis az órák élő közvetítését most már nem szükséges megoldani, az is készen volna, de erre most nem kerül sor.

Amennyiben a hatot is túllépi ez az arány a településen, minden diák áttér ismét online oktatásra.

Míg a szeptemberi kezdéskor a sárga forgatókönyvet 1,5 és 3 ezrelék közé sorolták, most már egy ezrelék fölött átkerülnek sárgába a települések. A két forgatókönyv között az a különbség, hogy zöld esetén minden diák jelen van a tanteremben, sárga esetén pedig az óvodások, kisiskolások és végzős évfolyamok.

Az iskolák kinyitását befolyásoló járványügyi helyzet végső értékelését pénteken jelentik be, és a fertőzési arányt hetente frissítik, ezzel egy időben az iskolák forgatókönyv szerinti besorolását is.

Sok gyerek várja az iskolakezdést, a pedagógusok egy része pedig beoltásra is vár, hiszen sokuknak elhalasztották • Fotó: Haáz Vince

Nő a tanárok oltásigénye

A Nyikó menti iskolák bármelyik pillanatban tudnának nyitni, hiszen folyamatosan dolgozott a személyzet ezen, fertőtlenítették az iskolákat, javítási munkálatok is voltak, vannak fertőtlenítőszereik, maszkok, így akár holnap is kezdhetnének – tájékoztatott Csáki Péter, a siménfalvi Marosi Gergely Általános Iskola igazgatója.

A 14 település gyerekeit befogadó tanintézet hét tanítási egységébe jelenleg közel 400 gyerek jár, és csupán egy-két osztály van, ahol húsz fölött van az osztálylétszám, de általában 15 körüli osztálylétszámok vannak

– tudtuk meg. Szerencsés helyzetben vannak, hiszen nem kell külső vállalkozást fogadniuk a takarításhoz, van elég személyzet, mert a gyerekek egy váltásban járnak iskolába, így könnyebb a takarítás is, hiszen órák előtt és után is kell fertőtleníteni. „Több pedagógus foglalt időpontot oltásra, de most az időpontok újraosztása zajlik.

A felméréskor egyértelmű ellenállást láttam az oltással kapcsolatban, kevesen voltak, akik be akarták oltatni magukat, de azóta változott a hozzáállás, sokkal többen akarják az oltást

– fejtette ki lapunknak Csáki Péter.

Ötvenötből harminckilenc beoltva

A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban is volt bőven idő kifertőtleníteni az iskolát, most azt várja a vezetőség ott is, hogy küldjék le a minisztériumi előírásokat.

Azt ígérték, szerdára kidolgozzák, csütörtökön pedig lesz egy online videokonferenciánk, amin elmondják, hogy minek kell megfelelni

– részletezte a Székelyhonnak Laczkó György, a székelyudvarhelyi tanintézet iskolaigazgatója. Van ugyan takarító személyzet, de ilyen körülmények között sokkal többre lenne szükség egy ekkora intézményben. Ahhoz kevés a takarítószemélyzet, hogy minden nap mindent végig fertőtleníthessenek – tette hozzá az iskolavezető. Az oltás terén azonban nagyon jól áll az iskola, hiszen

az 55 tanárból már 39-en be is oltották magukat, a tantestület 70 százaléka a jövő héten már a második oltást is megkapja.

A személyzet 80 százaléka is be van oltva, hiszen korán regisztrálták oltásra az iskolát – fogalmazta meg kérdésünkre Laczkó György.

Fontos tudnivalók



Romániában február 8-ától, a második iskolai félév első napjától tehát megnyitják az iskolákat és óvodákat azokon a településeken, amelyeken nem rendeltek el vesztegzárat a koronavírus-járvány miatt. A döntést Klaus Iohannis államfő jelentette be kedden, azt követően, hogy Florin Cîțu miniszterelnökkel, és az illetékes kormánytagokkal közösen elemezték a járványhelyzetet. A tanév elejéhez hasonlóan most is színkódokkal jelölik a különböző forgatókönyveket, de Iohannis nem pontosította, hogy milyen lakosságarányos fertőzési rátánál alkalmazzák a zöld, sárga, és vörös forgatókönyvet. Arra sincs egyértelmű szabály, hogy mikor rendelnek el vesztegzárat Romániában egy-egy településen. Tavaly ősszel azokon a zöld kategóriába sorolt településeken nyitották meg az iskolákat az összes diák számára, ahol a megelőző két hétben nem érte el a lakosság 1 ezrelékét az újonnan diagnosztizált fertőzöttek aránya, és csak ott zárták be a tanintézményeket, ahol a fertőzési ráta meghaladta a 3 ezreléket. Az 1 és 3 ezrelék közötti fertőzési ráta számított tehát sárga, a 3 feletti pedig vörös forgatókönyvnek. Tavaly november 9-én a járvány második hullámának megfékezése érdekében költöztették országszerte az internetre az oktatást, amikor a naponta diagnosztizált fertőzések átlaga meghaladta a 6500-at. Jelenleg a napi 2400 új eset számít átlagosnak.