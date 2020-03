A szülészet-nőgyógyászat is „takaréklángon” működik

A professzor szerint semmi nem támasztja alá, hogy nehezíti a vírus megjelenése a terhességet vagy a szülést, de még mindig jobb lemondani egy időszakos vizsgálatot, mint kitenni magunkat a fertőzés veszélyének. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A poliklinika is „takaréklángon” működik, itt is csak sürgősségi eseteket, betegszabadságos ügyintézést vagy ideiglenes ellenőrzéseket lehet elvégezni. Azaz

„Ha kimutatott fertőzött betegről van szó Marosvásárhelyen, akkor a kettes számú szülészetre kell mennie szülni, mert annak a kórháznak a struktúrájában található a fertőző, ez a szülészet jelenti az első vonalbeli szintet, és ezt a betegeknek is meg kell érteniük. A betegnek is megfelelő ellátást kell tudni biztosítani, és védeni kell az egészségeseket is” – mondta az orvos. Hozzátette, van elszigetelési lehetőség az új kórházban is, de

jó lenne, ha a nagy kórház épülete lenne a legutolsó, amely „elesik ebben a küzdelemben”,

mert sok olyan csúcsszolgáltatás működik ott – például a kardiológián – amelyeket ha le kell zárniuk, nem lesz hová menni azoknak a pácienseknek, akik eddig igényelték ezeket a szolgáltatásokat. Ezért azt tanácsolta vidéken dolgozó kollégáinak is, ha jó állapotban van egy fertőzött nő, szüljön ott, hogy csökkentsék a fertőzés esélyét, ugyanis a marosvásárhelyi szülészet át tudja venni egy vidéki kórház munkáját, ahol napjára egy, vagy másfél szülés jut, de fordított esetben a vidéki kórházak nem tudják átvenni az ő munkájukat, ha baj van.

Nincs bizonyíték a terhességi komplikációra

A hallgatók többek között a terhességi cukorbetegség és a vírus közötti esetleges összefüggésekre is kíváncsiak voltak, de Szabó Béla kifejtette, jelenleg nincs megfelelő adat erre nézve, és

az eddigi megfigyelések alapján úgy néz ki, a terhességben nem jelent plusz kockázatot a vírus lefolyása,

de még nincs minden betegségre külön lebontva a tudományos igazolás.

A koraszülésekre reflektálva az orvos kifejtette, a tudományos cikkekből az derül ki, hogy talán kicsivel több a koraszülés a megfigyelések alapján, de a tudományos adatokra még várni kell, most csak a megfigyelések zajlanak, utólagosan kell ezt majd tudományosan is bizonyítani.

Szabó Béla a kínai szakorvosi véleményekre alapozva nem tanácsolja, hogy az immunrendszer túl erős legyen. A vuháni intenzív terápiás orvos nyilatkozata szerint a C-vitamin kis, azaz 20–30 milliliteres adagokban segít, de nagyobb adagokban veszélyes.

Úgy néz ki, hogy az immunrendszer ellenállóképessége az, ami megöli a beteget.

Ha nagyon gyenge az immunrendszer, könnyebben elkapjuk, de ha erős az ellenállóképesség, akkor olyan erős gyulladás alakul ki tüdőszinten, hogy a gyulladásos reakció révén felgyűl a folyadék a tüdő kis hólyagjaiban, és a beteg megfullad – fejtette ki Szabó Béla, hozzátéve, ez nem saját tapasztalat, tudományos cikkekben mindenhol ezt írják, de mivel új vírusról van szó, ezért még nincsenek kikristályosodott alapelvek.

További kérdésekre válaszolva Szabó Béla elmondta, felejtsék el a családok az apás szülést ebben az időszakban, mert nem lehet bejárni, csomagot beküldeni is kockázatos, hiszen azon is megtapadhat a vírus, de még a kórház boltja is bezárt saját kezdeményezésükből kifolyólag. Szigorítottak az egészségügyi dolgozók bejárásán, megtiltották azt, hogy a bedolgozó kollégák máshová is bejárjanak.

Megszüntették az átjárást különböző kollektívák között, a személyzet szabadon választhatott az osztályok között. A szülészet-nőgyógyászat vezetője azt tanácsolja a kismamáknak, igyekezzenek minél kevesebb emberrel érintkezni, hogy csökkentsék a fertőzés esélyét.

– fejtette ki a szakorvos.