A szombati házasságkötésnek ára van

Illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A vasárnap lejárt Házasság hete is apropót adott, de azért is kerestük meg kérdéseinkkel az udvarhelyi polgármesteri hivatal anyakönyvi osztályát, mert Csíkszeredában nemrég módosították a házasságkötések díjszabását. A hargitai megyeközpontban tavaly novemberben vezették be, hogy a városháza épületén kívül, a Mikó-várban és más helyszíneken is lehet házasságot kötni, ennek díját pedig – attól függően, hogy hol és mikor történt a ceremónia – 100-tól 1000 lejig szabták meg. Az intézkedés nagy port kavart, ezért mérsékelték a díjakat: hétköznapokon ingyen, szombaton pedig 200 lejért köthetnek házasságot a csíkiak, míg külső helyszínen időponttól függetlenül 500 lejért végzik el az esketést.

Csakis az esketőteremben

Székelyudvarhelyen az elmúlt években nem módosultak jelentősen az illetékek.

HIRDETÉS

A hétköznaponkénti házasságkötést díjmentesen végzik, a szombati esküvőkre pedig 200 lejnyi illetéket kell fizetniük a házasulandóknak,

ezt egy korábbi tanácshatározatban rögzítette az önkormányzat. Udvarhelyen azonban a házasságkötés csak és kizárólag a városháza esketőtermében történik, hangsúlyozta Feleki Ildkió, az anyakönyvi osztály vezetője. Az esküvő időpontjának kiválasztásában viszont van némi mozgástér.

Tíz vegyes házasságot jegyeztek

Megtudtuk, hogy tavaly összesen 207 pár kötött házasságot Székelyudvarhelyen, és idén is volt már 13 esküvő. A házasságot kötők nagy többsége magyar ajkú volt, tavaly összesen tíz vegyes házasságot törvényesítettek Udvarhelyen: nyolc esetben román és magyar fél, egy-egy esetben pedig szerb és magyar, illetve ukrán és magyar fiatalok kötötték össze életüket. Sejthető, hogy a legtöbb esküvőt nyáron tartják, ezért a hivatalnál júniusban hitelesítették a legtöbb, összesen 32 házasságkötést, és novemberben a legkevesebbet, azaz hetet.

Nem csak egybekelni lehet



Egyébként néhány éve nemcsak összeadják a párokat az anyakönyvi hivatalnál, hanem válásra is van lehetőség: a közös beleegyezés alapján történő válásra 600 lejes illetéket kell fizetni. „Ilyen esetben a kérelmezőknek személyesen kell megjelenniük az anyakönyvi osztályon. A válás megoldási határideje 30 nap, és a 31. napon újra meg kell jelenniük a feleknek a további iratok kitöltéséhez, amelyekben kérik válásuk folytatását. Ezt követően öt napon belül kapják meg a válási bizonylatot” – sorolta az osztályvezető. Fontos tudni azonban, hogy ezt csupán azok a házastársak igényelhetik, akiknek nincs kiskorú gyerekük. Tavaly egyetlen válást végeztek az anyakönyvi hivatalnál.