A szokásosnál is nagyobb pezsgésre számítanak a segesvári középkori fesztiválon

Minden évben nagy népszerűség kíséri a segesvári középkori fesztivált, ám idén még több érdeklődőre számítanak, hiszen most a rendezvény 25. kiadásához érkeztek. Ahogy Gáll Ernő helyi tanácsos fogalmazott, jó látni ilyenkor azt a nyüzsgést, ami a városban tapasztalható.

Mutatványosok, óriások Segesváron. Archív • Fotó: Antal Erika

Péntek délután fél ötkor nyitja meg kapuit hivatalosan a 25. Segesvári Középkori Fesztivál, amelynek témája a középkori legendák lesznek. Lovagok és dámák, udvari bohócok és vásári mulattatók, óriások és törpék, furcsa lények vonulnak majd fel a vár utcáin, koncertek, táncbemutatók, vásár várja az idei résztvevőket is. Ahogy Gáll Ernő önkormányzati képviselő lapunk érdeklődésére elmondta, gazdag program várja a Segesvárra látogatókat,

a hangsúly a középkoron van, azt szeretnék bemutatni, milyen volt az az időszak, hogyan éltek, hogyan szórakoztak akkoriban a vár, a város, vagy hasonló települések lakói.

„Ilyenkor nem csak a helyiek, de a környező városok, falvak lakói is itt vannak, sokan jönnek külföldről is, megpezsdül az élet”– fogalmazott a képviselő, hozzátéve, hogy sok fiatal Segesváron ad találkát egymásnak, a vakációs programjaikat úgy időzítik az egyetemisták is, hogy ezen a hétvégén a Küküllő-parti városban találkozzanak és a várfalak között töltsék idejüket.