A Szeredai-fürdő nagy része szabadidőparkká alakul

A strand területe egy részének rendezését is jelentő beruházásra európai uniós támogatás nyújtott lehetőséget, a pályázatot leromlott állapotú területek zöldövezetté alakításának finanszírozására írták ki. Ehhez egy közel két hektáros, a város tulajdonában lévő, az Olthoz közel fekvő területet választották ki. A projekt két szakaszból áll, az egyik a terület rendezése, a másik egy kerékpárút kialakítása a Fürdő utca elejétől a fürdőig, az úttest jobb oldalán.

„Arra hivatkoztak, hogy technikai problémájuk volt, de mivel ezt az elektronikus közbeszerzési rendszer nem tudta megerősíteni, és a szükséges dokumentumokat nem hozták be a városházára, kénytelenek vagyunk érvényteleníteni a közbeszerzést. Mivel európai uniós projektről van szó, a korrekció egynapos késésnél is az érték 25 százalékánál kezdődik, ezt a város nem tudja felvállalni” – érvelt az elöljáró. Így az érvénytelenítés után ismét kiírják a licitet, amely várhatóan néhány hónap múlva eredménnyel zárul, és még az év folyamán el lehet kezdeni az átalakítást.

Két olyan leromlott, épületet is lebontanak, amelyeknek semmilyen funkciójuk sincs.

Helyreállítják a lábteniszpályát, amely méretéből adódóan tollaslabdázásra is lehetőséget biztosít. Egy krossz- és kerékpárpálya a bicikliseket szolgálja ki, az Olt közelében egy tanösvényt terveznek, amely körbevezet a kerítés mentén. Biztosítva lesz a vezeték nélküli internet-elérhetőség, közvilágítás is készül, ugyanakkor térfigyelő kamerákat is felszerelnek.