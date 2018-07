A szeméthalmokat már megszoktuk, de ez most valami új

A szemét átvizsgálásakor nem derült ki, hogy ki lehet az elkövető, a nyomozás azonban folyatódik • Fotó: Haáz Sándor

A helyi rendőr a közelben lakóknál is érdeklődött arról, hogy ki vihette a mezőre a hulladékot, és kapott ugyan egy nevet, de az téves feltételezésnek bizonyult. A szemetet egyébként a szociális segélyből élők fogják eltakarítani jövő héten, de az ügyben elkezdett nyomozás folytatódik.

jórészt teljesen új cipőkről és ruhaneműkről van szó, amelyek egy mosás után, akár még most is használhatók lennének.

A helyi rendőrség munkatársai nem tudtak az esetről, de bejelentésként értékelték érdeklődésünket, és a környezetvédelmi problémákért felelős munkatársuk azonnal a helyszínre sietett. Bodrogi Előd átvizsgálta a feltehetően tavasz óta ott álló szeméthalmot, de nem nem talált az elkövetőre utaló nyomokat. Ő is meglepődött, hogy a pillepalackok és egyéb hulladék között

„Nem tudom, hogy ki vihette ki a mezőre a teljesen új cipőket, kabátokat és egyéb ruhaneműket, de sokkal jobban tette volna, ha inkább a rászorulóknak adja. Megannyi civil szervezet van, amelyekre rábízhatta volna, nem beszélve az e célból létrehozott utcai tárolókról. Persze a ruhák elosztásában akár mi is segíthetünk” – fogalmazott lapunknak Magyari Lajos, a szemétgócra rálelt UTCA Egyesület elnöke. Felháborítónak tartja a szemetelést, hiszen ezáltal nemcsak a környezetben tesz kárt az elkövető, de a látvány is lehangoló.

Nem elég egy Facebook-poszt

Nehéz rajtakapni azokat, akik a mezőn szemetelnek, ezért a helyi rendőrség vezetője arra kéri a lakosokat, hogy jelentsék, ha hasonlót tapasztalnak. László Szabolcs rámutatott, kevés az, ha valaki Facebookon megoszt egy fotót, hiszen nem biztos, hogy azt a rendőrök is látják, így nem tudnak intézkedni.

„Bármilyen információ segíthet az elkövetők kézre kerítésében, akár egy rendszám, egy személyleírás is. Be kell telefonálni hozzánk, de ha valaki ezt nem szeretné, akkor van saját Facebook-oldalunk, amelyen szintén elérhetők vagyunk. Megkérjük a lakosokat és a civil szervezeteket is, hogy értesítsenek a hasonló problémákról, hiszen csak így tudunk gyorsan és hatékonyan intézkedni” – fogalmazott.