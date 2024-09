A szelektív hulladékba mehet a befőttesüveg, de síküveget tilos odatenni

Közel 20 tonna üveget gyűjtött be a megyeszékhelyen a sepsiszentgyörgyi köztisztasági vállalat legutóbbi hétvégi akciója során – annak ellenére, hogy ezúttal a lakosoknak be kellett szállítani az üvegeket a hulladékudvarba, míg korábban a város több pontján is fogadták őket. Ezúttal túlnyomórészt befőttesüvegekkel jöttek a helybeliek, mivel ezek nem visszaválthatók, de a hulladék síküveg továbbra is gondot jelent a hulladékgazdálkodónak, illetve a környezettudatos embereknek.