A székelyudvarhelyi református kollégium újraindulásáról emlékeztek meg

Újraindulásának 25 éves évfordulóját ünnepelte szombaton a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium a belvárosi református templomban. A tanintézetben záruló eseményen ugyanakkor átadták a magyar állami támogatással elkészült, Bethlen Jánosról elnevezett auditóriumot is.

Balog Zoltán református lelkész, korábbi emberierőforrás-miniszter igehirdetésével kezdődött a református kollégium újraindulásának a negyedszázados évfordulójára szervezett ünnepség. A keresztény élet lényegéhez tartozó kettősség képezte Balog Zoltán egyházi beszédének a központi témáját, a magyarság történelmét is jellemző és az ember által a mindennapokban is megélt gyötrelmekről, küzdelmekről, illetve az értékekről és az erőről, az élet csodálatos ajándékairól beszélt. „Ennek a titoknak – hogy az ember élete ilyen – a lényege az, amit Pál apostol úgy ír, hogy Krisztus. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy Jézusunk élete is látható legyen a mi életünkben” – fogalmazott prédikációjában.

Számtalan megbicsaklás adódhatott az iskola történetének az elmúlt 25 évében is, de nem véletlen, hogy most mégis erre a 25 évre emlékezhetünk, és látjuk benne Isten kezének a munkáját – mondta Balog Zoltán. De akkor még nem vagyunk ott a lényegnél – folytatta – az apostoli tanítást idézve: „ne a saját életedben keresd az Isten munkáját, hanem a Krisztus életében keresd a saját életedet!” Igehirdetésében az elmélyülés, a „belső ember felé” való fordulás fontosságát is hangsúlyozta.

25 év parányi idő

„A keresztény nevelés esélyt nyújt arra, hogy az emberek együttélését ne az erőszak, a hatalom vagy a vagyon tartsa össze” – fogalmazott ünnepi beszédében Tőkés Zsolt. A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium igazgatója felidézte, hogy

1994-ben a református egyház vezetőségének a döntése és egy lelkes csapat munkálkodása nyomán újraindult a református oktatás Székelyudvarhelyen, és célként tűzték ki, hogy a családért, az egyházért, a hazáért és a népért felelős ifjakat neveljenek.

„Ha a végtelen idő óráján mérünk, 25 év parányi idő csupán, de így is feljogosít az ünneplésre, hiszen az ünnep lehetőség annak a felmérésére, hogy milyen módon sikerült azt a felmérhetetlen szellemi örökséget, amelyet az elődeink reánk ruháztak, kiteljesíteni, tovább gyarapítani” – mondta Tőkés Zsolt. Mély tisztelettel és kegyelettel emlékezett meg az iskola alapítójáról gróf Bethlen Jánosról, az ókollégium épületét újjáépítő és korszerűsítő Baczkamadarasi Kis Gergelyről, Gönczi Lajosról, az új iskolaszárny épületének megtervezőjéről és építtetőjéről, valamint az újraindulást kezdeményező és kivitelező Geréb Attila lelkészről és Antal Sándor magyar szakos tanárról, korábbi iskolaigazgatóról. „Ők megfelelnek Bethlen Gábor, a nagy fejedelem intésének: nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet. Ez vezéreljen bennünket is!” – fogalmazott a tanintézet igazgatója.