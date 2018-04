A székelyudvarhelyi kórház újszülött osztályának javára rendeznek gyűjtést

Több dárga készülékre is szükség lenne, ezért hirdettek gyűjtést a civilek • Fotó: Barabás Ákos

A koraszülöttek életben maradásának és szakszerű kezelésének elengedhetetlen feltétele a megfelelő felszerelés, ezért döntött úgy az SZKA vezetősége, hogy adománygyűjtő akciót kezdeményez – vázolta Csáki Rozália, az alapítvány ügyvezetője. Nem volt kérdés, hogy az akcióhoz az Udvarhelyszéki Anyák Egyesülete is csatlakozik.

Az adományozásra több lehetőség is lesz: a város több pontján helyeznek majd ki adománygyűjtő dobozokat, ugyanakkor a felajánlásokat online is meg lehet tenni az SZKA adománygyűjtő portálján, illetve az udvarhelyszéki anyák hálózatán keresztül, de sms-kampány is lesz.

Eszközadományokat is várnak

Nemcsak belföldön, hanem a határokon túl is zajlik az akció, szakemberekkel, kórházakkal is felvettük a kapcsolatot, hogy ha tehetik, adományozzanak eszközöket

– mondta Csáki Rozália. Az akció záróeseménye június 1-jén, a gyermeknapi rendezvényen lesz.