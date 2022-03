A székelyudvarhelyi demokráciaközpontban is várják a szavazókat

Több mint tízezer, az április 3-i magyarországi országgyűlési választásokra leadott levélszavazat érkezett be eddig a székelyudvarhelyi demokráciaközpontba, ezeket folyamatosan továbbítják Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusára. Jelenleg hosszabbított nyitvatartással dolgoznak az irodában, de arra kérik a jogosultakat, hogy ne hagyják utolsó percre a voksolást.

Elismerően nyugtázta a székelyudvarhelyiek és a környékbeli települések magyar állampolgársággal is rendelkező lakóinak hozzáállását a hétvégi magyar országgyűlési választásokhoz Nagy Pál, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) udvarhelyszéki szervezetének vezetője. Adatai szerint

Hirdetés

Mint mondta, szerencsésnek tartják a helyzetet, miszerint a voksolók száma folyamatosan növekedett az elmúlt évek során a régióban: míg 2014-ben 10 663 szavazat érkezett be hozzájuk, ez négy év múlva már 15 263-ra emelkedett és most is az a cél, hogy minél többen éljenek demokratikus jogukkal.