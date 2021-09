A székelyföldi mélyszegénység felszámolása a cél, a megoldás azonban távolinak tűnik

A Maros megyei önkormányzat egy munkacsoport létrehozását kezdeményezte, amely a városok, nagyobb községek peremterületén élő, nehéz anyagi helyzetben levő családoknak, személyeknek nyújt tanácsadást az életkörülményeik javításában. Hasonló létesült Hargita megyében is, amely a mélyszegénységben élő közösségek társadalmi felzárkózásának elősegítését célozta meg.

Évtizedek óta tudjuk: hosszú távú megoldásokat kell találni a mélyszegénység felszámolására • Fotó: Haáz Vince

A Maros megyei bizottságban Szászrégen, Marosludas, Nagysármás, Radnót városok, valamint Maroskeresztúr és Székelyvécke községek önkormányzatai képviselik a térségüket, illetve a Buckner Alapítvány és Divers Egyesület képviselői. A Hargita megyei önkormányzat még az elmúlt évben létrehozta a mélyszegénység-munkacsoportot, amelynek alapvető célja a Hargita megyei mélyszegénységben élő közösségek társadalmi felzárkózásának elősegítése, valamint az ehhez szükséges szakmai együttműködések ösztönzése.

A szegénységtérkép megrajzolása

Koreck Mária, a Divers Egyesület elnöke a Székelyhonnak elmondta, elsősorban a civil szervezetek szakértelmére és tapasztalatára van szükség, hiszen évtizedek óta végzik azt a munkát, amelyre a megyei önkormányzatok most már munkacsoportokat hoztak létre. Ami a mélyszegénység felszámolását illeti, Koreck Mária úgy fogalmazott, rövid-, közép- és hosszú távra kell tervezni, hiszen egyik napról a másikra azt senki nem tudja megszüntetni.

A legsűrgősebb feladatok a személyi iratok megszerzésében nyújtott segítség, egészségügyi alapellátás, beiskolázás, szakmai tanfolyamok szervezése, munkalehetőség nyújtása.

A marosi mellett a Hargita megyei munkacsoport további céljai között szerepel a megye szegénységtérképének megrajzolása, amelynek bemutatása meg is történt az április 7. és 10. közötti Dream Road Nemzetközi Mélyszegénység Konferencia során, továbbá a Hargita megyei romastratégia elkészítése, illetve a társadalmi felzárkózás területén elért jó példák tárházának létrehozása – sorolta Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke, aki a Székelyhonnak azt is elmondta, hogy a január 7-én történt csíksomlyói tűzesetet követően a munkacsoport élesben is megmutathatta szakmai tudását.

A munkacsoport szerepe ebben a helyzetben a következő volt: a krízis intervenciós időszakban a tevékenységek szakmai koordinációja, a szakmai szervezetek, intézmények és önkéntesek behívása, a szakmai tervezés és beavatkozás hogyanjaira való javaslattételek megfogalmazása, illetve szociális vonatkozású felmérések, együttműködések és projektek ösztönzése

– részletezte Borboly.

A december 18-án megalakult Hargita megyei munkacsoport tagjai: a csíkszentkirályi Római Katolikus Plébánia, Csíkszereda önkormányzata, a Gelem-Gelem egyesület, a Gyulafehérvári Caritas Szociális Ágazata, a Hargita Megyei Kulturális Központ, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság, Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megye Tanfelügyelősége, Romániai Máltai Szeretetszolgálat, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának Szociális Igazgatósága, a csíkszeredai Vámszer Géza Művészeti Népiskola és az ugyancsak csíkszeredai Xantus János Általános Iskola.

Készül a roma stratégia

A munkacsoport munkája egy jól meghatározott terv alapján működik a tűzeset utáni időszakban is – hangsúlyozta a megyei tanács elnöke, aki elmondta, több nemzetközi jó példát és különböző szakmai szervezetek támogatását is figyelembe vették.

Jelenleg is saját munkamódszerrel dolgozik a munkacsoport, hisz hosszútávon egy Hargita megyei romastratégia elkészítése a cél

– tette hozzá az elnök. Hargita megyében több olyan helyszín is van, amely érintett ebből a szempontból, például a csíkszeredai Somlyó utca 33. szám alatti lakosok, illetve a város más részein, valamint több vidéki területen élő, többségében roma származású közösségek.

Apropó: Munkák és csoportok



Ha egy problémát nem akarsz – vagy képtelen vagy – megoldani, figyelemelterelésként azonnal hozz létre egy bizottságot, vagy mai nevén munkacsoportot. Ha összeállt a munkacsoport, meg kell határozni annak minél megfoghatatlanabb feladatait, ki kell számolni a gyűléspénzek összegét, majd arra kell törekedni, hogy a munkacsoport minél tovább éljen (magyarán ne oldja meg a felvállalt feladatait), hiszen így hónapokon, éveken át jár majd a gyűléspénz. Az is szabály, hogy a munkacsoportok más országok hasonszőrű munkacsoportjaival is felvegyék a kapcsolatot, hiszen így a munkacsoport tagjai időnként jókat utazhatnak (kirándulhatnak), azaz kicserélhetik, megbeszélhetik a tapasztalataikat. Általában a következő problémák megoldására szoktak munkacsoportokat létrehozni (világszerte): a mélyszegénység felszámolása, a bűnüldözés visszaszorítása, az oktatás megreformálása, a speciális nyugdíjak csökkentése, az energiaárak szabályozása, a vadállatok és emberek közötti viszonyok rendezése, a globalizáció következményeinek vizsgálata, a földönkívüliekkel való kapcsolatfelvevés elősegítése, vagy akár az interetnikai kapcsolatok értelmezése. De minden bizonnyal létezik olyan munkacsoport is, amelynek célja a trollok, azaz az internet nyugalmát megzavaró kommentelők viselkedésének megértése. (Kozán István)