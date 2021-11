A szebeni magyarok őszi kulturális fesztiválja (x)

Idén az Astra Megyei Könyvtár biztosította a helyszínt annak a könyvbemutatónak, ahol Bánffy Miklós trilógiájának román nyelvű fordítását, a Trilogia Transilvană I–III-at mutatta be többek között a Bukaresti Liszt Intézet igazgatója, Kósa András László, majd november 12-én, este hét órakor a Gong Színházban hivatalosan is megnyitotta kapuit a rendezvénysorozat.

Az Ars Hungarica fesztivál a különböző kulturális ágak találkozóhelye is egyben, az erdélyi és Kárpát-medencei magyar irodalom egybeér a koncertekkel, a hagyományos magyar ízek megkóstolása után egy festménykiállításon gyönyörködhetünk a leghíresebb művészeink alkotásaiban, de akár egy lélekemelő dzsesszkoncert is beleférhet, amíg a gyerekek a nekik szánt programokon vesznek részt.

A november 21-ig, vasárnapig tartó rendezvénysorozat kínálatából szinte lehetetlen bármit is külön kiemelni, de azért említsük meg a Györkös Mányi Albert-festménykiállítást, vagy a magyar termékek bemutatásával foglakozó Hungarikum Shop rendezvényét, de lesz előadás az erdélyi rendek címertani megjelenítéséről is a Nagyszebenhez közeli Vízaknán. A Kriterion Kiadó több mint fél évszázados munkájáról H. Szabó Gyula, a kiadó igazgatója és Orth István nagyszebeni grafikus beszélgetnek, de a vidám percek sem maradnak el, András Előd stand up comedyvel érkezik, amelynek címe: Előd, az utód!

A HÍD Egyesület által szervezett Ars Hungarica kulturális programsorozat az évek múlásával nemcsak a térség magyarjai számára vált kihagyhatatlan élménnyé, hanem immár nemzetközi elismertséggel is büszkélkedhet.

A programokról bővebben ezen a linken lehet tájékozódni: szeben.ro/ars-hungarica

