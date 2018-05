A szász falu, amelynek elnéptelenedését egy német házaspár vállalkozása gátolta meg

• Fotó: discover-transilvania.com

Első lépésként megvásároltak egy szász házat, amelyet renováltak és panzióvá alakították egy észak-olaszországi minta alapján. „Az volt a célunk, hogy mentsük meg a falut, hogy ne menjenek el az emberek, maradjanak helyben” – mondta Jonas. Az évek során több ingatlant is felvásároltak, rendbe tettek és vendégházat alakítottak ki, amelyekben jeles személyiségek, hírességek is szívesen szállnak meg, diplomaták, művészek, médiaszemélyiségek az Amerikai Egyesült Államokból, Franciaországból, Belgiumból, Dániából, Németországból, Angliából, Magyarországról.

Hamburgban és Londonban élte az életét sikeres vállalkozóként, és bár néha ellátogatott Erdélybe, a gondolat, hogy itt is lehetne élni, csak 2003-ban fogant meg. Akkor feleségével jött és Ulrike volt az, aki hangosan ki is mondta, hogy el tudná képzelni az életét ilyen gyönyörű helyen, ennyi szépség között.

– mondta a Vásárhelyi Hírlapnak Varga Edömér, a község alpolgármestere. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a felértékelődött házaikat az emberek most eladnák, sokkal inkább azt, hogy többen is vásároltak elgazdátlanodott ingatlant,

Jelenleg a hét régi szász házban és a központi épületben 72 ágy áll a turisták rendelkezésére. A házak mellett földterületeket is vásárolt a házaspár, egy kéthektáros parkot alakítottak ki, illetve egy tavat is létrehoztak, amely a látogatók pihenését, feltöltődését szolgálja. A séta mellett lovagolni, kocsikázni is van lehetőség, rendszeres borkóstolókat is szerveznek, illetve aki repülőgéppel érkezik Kolozsvárra, vagy Szebenbe, annak transzfert is biztosítanak.

A szálláslehetőség mellett kitűnő konyha várja a vendégeket. Jonas és Ulrike 2011-től tagja egy nemzetközileg hírnévnek örvendő, a Chaîne des Rôtisseurs nevű, több mint 25 ezer tagot számláló, 800 éve alakult gasztronómiai szervezetnek, amely minden évben teszteli tagjait, anélkül hogy azok tudnának az ellenőr érkezéséről és jelenlétéről.

Egyszerű vendégként érkezik az a személy, aki a szolgáltatásainkat teszteli, főleg a főztünk minőségére kíváncsi. Mi csak akkor szerzünk tudomást róla, amikor kézbesítik az értékelést és megtudjuk, hogy átmentünk a vizsgán, megfeleltünk a kritériumoknak és továbbra is tagjai maradhatunk az egyesületnek

– ecsetelte az Adevărulnak a német vállalkozó, aki bár mérnöki végzettségű, egy szakácstanfolyamot is elvégzett és alkalmazottai mellett kiveszi a részét a mindennapi munkából, a konyhában dolgozik, főz, irányítja a tevékenységet.

A TripAdvisor idegenforgalmi portálon is előkelő helyen álló kundi Valea Verde turisztikai vállalkozást a tulajdonosoknak nem áll szándékukban tovább terjeszteni. A vendégek 86 százaléka – akiknek lehetőségük van teljes vagy félpanziós ellátással, reggelivel, vagy ellátás nélküli szállást választaniuk – a legjobb minősítést adta, nagyon jó minősítésben hat százalékuk részesítette. A német vállalkozó mégis úgy véli, ha a jelenleginél tovább növelné a céget, megsokszorozná a befogadóképességet, veszítene a varázsából.

A kis település kis lélekszámú lakossal nem bírna meg egy ennél nagyobb vállalkozást,

elveszítené a település a jellegét, azt a vonzerejét, amelyet éppen ennek a sajátosságának köszönhet – fejtette ki Jonas Schaffer.

A német házaspár több helyet is bejárt a nagyvilágban, számos országba ellátogatott, de a legjobban Skócia és Románia nyerte el a tetszését. „A táj is és az emberek is nagyon tetszenek mindkét országban. Szerintem az erdélyiek és a skóciaiak még hasonlítanak is. Melegszívüek, vendéglátóak, a vidék pedig lélegzetelállító mindkét helyen. Az nem igaz, hogy a skótok fösvények, ahogy sokszor emlegetik őket” – mondta Jonas, aki feleségével együtt bejárta Románia több régióját is, ellátogatott Moldvába, a Duna-Deltába is többek közt, és bár azok a helyek is elnyerték a tetszésüket, mégis Erdély kápráztatta el őket a leginkább. A Fekete-tenger partján is jártak, de az kiábrándítóan hatott rájuk.

Sajtmanufaktúra is van



A Segesvár és Medgyes között található Bonyha község Kund falujába ma már csak autóval lehet eljutni, a tömegközlekedés ugyanis megszűnt néhány évvel ezelőtt. Varga Edömér elmondta, Bonyháig van buszjárat, de onnan már nem közlekedik, pedig még 13 kilométer a távolság. „A faluban szinte mindenkinek van saját autója, lehet, hogy már nem is volna kifizetődő egy autóbusz üzemeltetése” – magyarázta az alpolgármester, aki maga is kundi. A turisztikai komplexum mellett működik még a faluban egy sajt manufaktúra is.