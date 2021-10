A szárazabb időszakok beállta előtt beindítanák a Székelymuzsnát ellátó ivóvízhálózatot

Jövőre megszűnhet a vízhiány Székelymuzsnában, mert kiépítették az ivóvízhálózatot az említett település és Agyagfalva között, ahol a Harvíz Rt. által üzemeltetett rendszerre csatlakozhatnak a lakók. Ezzel a törvényi előírást is betartják, miszerint a szolgáltatást csak szakcég biztosíthatja. Velük együtt más községek is gondolkodnak abban, hogy a vállalatra bízzák saját hálózatuk üzemeltetését.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Összesen 1,2 millió lejért pályázott sikeresen az Országos Vidékfejlesztési Programban (PNDL) a székelyderzsi önkormányzat, amelyből kiépíthették az ivóvízhálózatot Agyagfalva és Székelymuzsna között. Ezzel elsősorban az volt a céljuk, hogy megszüntessék a száraz hónapokban sokszor napokig tartó vízhiányt a településen. A munka elvégeztével most már arra várnak, hogy csatlakozhassanak a Harvíz Rt. által üzemeltetett rendszerre – fejtette ki lapunknak István Adrián helyi polgármester. Mint mondta,

ha minden a tervek szerint halad, akkor az önkormányzat még idén csatlakozhat a vállalatot működtető egyesülethez, így vélhetően jövőre, a szárazabb időszakok beállta előtt már biztosítva lesz a szolgáltatás.

A jogszabályok szerint most már csak szakcégek üzemeltethetik az ivóvízrendszereket, ennek betartása érdekében pedig nagy nyomást gyakorol az önkormányzatokra a Közszolgáltatásokat Szabályozó Országos Szakhatóság (ANRSC) – magyarázta István Adrián, hogy miért is állnak egy fontos lépés előtt. Közölte, természetesen a székelyderzsi rendszer működtetését is a Harvíz Rt-re bíznák.