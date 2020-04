A számok egyértelműen azt mutatják, hogy amelyik nap több tesztet végeznek, több az újonnan fertőzött is

Nem mindegy, hány tesztet végeznek el naponta. A gyakoribb tesztelés rendszerint több fertőzött igazolását vonja maga után • Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

Naponta egyszer jelenti a koronavírus hazai mutatóinak alakulását a bukaresti stratégiai kommunikációs törzs (GCS), ebben egyebek mellett az új esetek számát és az országban az adott napig elvégzett tesztek mennyiségét is megnevezik. Több nap adatainak összevetésével így az is

megtudható, hogy az egyes napokon pontosan hány tesztet végeztek az országban, és ez hogyan befolyásolta az új esetek számának alakulását.

A két mutató közötti összefüggés kiemelése érdekében az áprilisban jegyzett értékeket vizsgáltuk meg. Mint kiderült, az esetek túlnyomó többségében valóban megfigyelhető az a sokat hangoztatott vélekedés, hogy

az új esetek száma azért alacsonyabb egyes napokon, mert kevesebb tesztet végeztek el.

Április elsejéig 26 609 tesztelést jegyeztek az országban, április másodikáig pedig 28 843-at. Ez azt jelenti, hogy 24 óra alatt 1874 tesztet végeztek el, új igazolt esetből pedig 278-at jelentettek be.

Április 3-án arról számoltak be, hogy 31 657 tesztet végeztek el az országban, ami 3174-gyel több a másodikai értéknél. A növekvő tesztszám az igazolt eseteket is befolyásolta, aznap 445 új fertőzésről számoltak be. Április negyedikéig 36 092 tesztet végetek el, ami 4435 tesztet jelent 24 óra alatt, az új esetek száma pedig ismét magas volt, szám szerint 430.

Április 5-én aztán visszaesés történt: az aznapig jegyzett 38 623 teszt szerint 24 óra alatt mindössze 2531 tesztet végeztek el, az új esetek száma pedig 251-re csökkent. Másnap, április hatodikán arról számoltak be, hogy mindössze 193-mal nőtt a fertőzöttek száma, az elvégzett tesztek száma viszont mindössze 40 987-re nőtt, tehát ezen a napon csak 2364 tesztet végeztek.

Kedden kevéssel emelkedett a tesztek száma (43 578 összesen, 2591 aznap), és 360 új esetet regisztráltak, szerdán pedig szintén több tesztet végeztek el (47 207, 3629), ahogyan új fertőzöttből is többet azonosítottak (344).

Csütörtökön aztán még látványosabb növekedést jegyeztek mindkét tekintetben: az országban elvégzett tesztek száma 51 802-re emelkedett, ami azt jelenti, hogy az elmúlt napon minden eddiginél több, 4595 tesztet végeztek. Ennek megfelelően az igazolt esetek száma is megugrott, 441 új fertőzést jegyeztek.