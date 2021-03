A számok egyértelműen azt mondják, hogy megszerették Székelyföldet a gólyák

Úton vannak hazafelé a gólyák, március második felében már várható az érkezésük. Románia déli vidékein már jelezték, hogy néhány pár megérkezett, hamarosan Székelyföldön is megjelennek.

A táplálékban gazdag vidékeket szeretik a gólyák. Nemsokára visszatérnek Székelyföldre • Fotó: Haáz Vince

Március végére, április elejére megérkeznek Székelyföldre is a gólyák – válaszolta érdeklődésünkre Demeter László biológus, hozzátéve, hogy talán még hamarabb is. Hiszen,

ha jó az idő, meleg van és fúj a szél, az kedvez a hazatartó gólyáknak és gyorsabban tudnak repülni, segíti őket a légáramlat.

Mire megérkeznek, lesz mit enniük, a táplálékszerzés sem jelent nagy gondot, ám ha közben lehűl az idő, az megviselheti őket. „Volt már rá példa, hogy aggódtunk, mi lesz velük, mert hirtelen lehűlt az idő, még havazott is” – mondta érdeklődésünkre Demeter László biológus, hozzátéve, hogy

a hó alatt nehezebben tudnak táplálékot szerezni és ez megviselheti őket.

Demeter László azt is elmondta a Székelyhonnak, hogy a gólya jellegzetesen alföldi madár, a 18. századig még nem is volt ezen a vidéken. Orbán Balázs néprajzi gyűjtő és író is csak fekete gólyáról tesz említést a 19. században, jóval azt követően telepedtek itt meg. A gólyaszaporulat arra enged következtetni, hogy

megszerették ezt a vidéket, ugyanis az utóbbi két évtizedben megkétszereződött a gólyák száma Székelyföldön.

„Nagyon szeretik itt, jól érzik magukat, ami a bő táplálékkal magyarázható” – jelezte a biológus, hozzáfűzve, mivel sok a kaszáló ezen a vidéken, ahol a nagytestű rovarok, többségében szöcskék élnek, amely a fő nyári tápláléka a gólyáknak, bőséggel jut ennivaló.