A sepsiszentgyörgyi kórház alkalmazottainak több mint háromnegyede nő

• Fotó: Sepsiszentgyörgyi Megyei Sürgősségi Kórház

A sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórház 967 alkalmazottat foglalkoztat, közülük 790 nő, a 130 szakorvos közül pedig 89 nő. Az egészségügyi állások 90 százalékát hölgyek töltik be, a 460 asszisztens közül 416 nő. A kiegészítő személyzet körében is a hölgyek vannak többségben, a 258 alkalmazott közül 228, vagyis 88 százalék nő. Az adminisztratív állások 42 százalékát töltik be nők, a 102 irodai alkalmazott közül 43 nő.

A nemzetközi nőnap alkalmából a kórház a Facebookon mutatta be az intézményben dolgozó hölgyek egy részét. „Orvosok, betegápolók, és sok más munkakört is ellátnak, ugyanakkor ha leveszik a munkaruhájukat, máris anyák, feleségek, barátnők vagy valakinek a lányai.

Az utóbbi időben kötelezően viselt maszkok mögött mosolyok bújnak meg, amelyeket megosztanak azokkal, akiket kezelnek és azokkal is, akikhez hazamennek.

Köszönjük nekik az odafigyelésüket, az elkötelezettségüket függetlenül attól, hogy milyen téren dolgoznak” – köszönti munkatársait a kórház csapata. Szintén nőnap alkalmából azt is közzétették, hogy tavaly a kórházban 744 gyerek született, közülük 372 volt kislány.